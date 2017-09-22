В России за неделю эвакуировали 400 тысяч человек из-за анонимных звонков

В России за неделю эвакуировали около 400 тысяч человек после анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. Об этом со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

Всего, по данным агентства, эвакуировали более тысячи зданий в 80 городах. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.