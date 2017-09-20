МЧС: массовые эвакуации проводятся не из-за учений
Массовая эвакуация людей после звонков о заложенных бомбах проходит не из-за учений. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков, передает «Интерфакс».
МЧС о них бы знало, пояснил министр. Он также назвал волну звонков «серьезной проблемой».
«Как только специалисты завершат эту работу, вся общественность получит полную достоверную информацию», — заверил Пучков.
Массовые эвакуации проводятся по всей России с 10 сентября и продолжаются до сих пор.
По данным РБК, ФСБ завела дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Официально ведомство это не подтверждало. Как писали «Ведомости», спецслужба распорядилась не давать комментарии. Кремль говорил о «телефонном терроризме».
Различные российские СМИ со ссылкой на источники озвучивали различные версии эвакуаций. Как сообщало РБК, за звонками стоит некая международная хакерская группа, планирующая получить выкуп за прекращение «атак». Звонки на московские объекты шли из Брюсселя, утверждало издание. До этого РИА Новости писало о возможной причастности к звонкам «Исламского государства», ранее — что звонки шли с Украины.