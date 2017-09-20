МЧС: массовые эвакуации проводятся не из-за учений

Массовая эвакуация людей после звонков о заложенных бомбах проходит не из-за учений. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков, передает «Интерфакс».

МЧС о них бы знало, пояснил министр. Он также назвал волну звонков «серьезной проблемой».