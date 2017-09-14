РИА: в массовых анонимных звонках о бомбах заподозрили «Исламское государство»

Следователи получили данные о том, что за массовыми анонимными звонками о бомбах в российских городах стоят люди, связанные с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

«В результате немедленно начатых оперативно-розыскных и следственных действий получены данные о том, что анонимные сообщения инициированы лицами, находящимися за рубежом и связанными с запрещенной в России МТО ИГИЛ, а также другими организациями», — заявил собеседник агентства.

Отдельных исполнителей, по утверждению анонимного источника, уже установили. Они находятся за границей, их хотят объявить в международный розыск.

О том, что спецслужбы установили личности подозреваемых в телефонном терроризме, сообщает РБК. Однако собеседники издания, близкие к ФСБ, не уточнили, кто подозревается в массовых сообщениях о заложенных бомбах.