РИА: в массовых анонимных звонках о бомбах заподозрили «Исламское государство»

РИА Новости
11:23, 14 сентября 2017
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Следователи получили данные о том, что за массовыми анонимными звонками о бомбах в российских городах стоят люди, связанные с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

«В результате немедленно начатых оперативно-розыскных и следственных действий получены данные о том, что анонимные сообщения инициированы лицами, находящимися за рубежом и связанными с запрещенной в России МТО ИГИЛ, а также другими организациями», — заявил собеседник агентства.

Отдельных исполнителей, по утверждению анонимного источника, уже установили. Они находятся за границей, их хотят объявить в международный розыск.

О том, что спецслужбы установили личности подозреваемых в телефонном терроризме, сообщает РБК. Однако собеседники издания, близкие к ФСБ, не уточнили, кто подозревается в массовых сообщениях о заложенных бомбах.

Ранее источники РБК рассказывали, что источник звонков, по версии следствия, находится на Украине.
С 11 сентября в российских городах проходят массовые эвакуации в школах, административных зданиях и торговых центрах. Во всех случаях поводом становятся звонки о бомбах, но в самих зданиях ничего не находят.

Волна эвакуаций в России

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