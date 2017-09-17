В Москве 16 сентября эвакуировали восемь тысяч человек из-за звонков о заложенных бомбах

В Москве за субботу, 16 сентября, эвакуировали около восьми тысяч человек из-за анонимных звонков об угрозе терактов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Людей эвакуировали с Ярославского вокзала, из торговых центров, клубов и кинотеатра «Звездный».

Все сообщения о заложенных бомбах оказались ложными.

По всей России, как сообщает ТАСС, за субботу были эвакуированы более 21 тысячи человек. Звонки о заложенных бомбах были зафиксированы в 11 регионах.