В Москве 16 сентября эвакуировали восемь тысяч человек из-за звонков о заложенных бомбах
В Москве за субботу, 16 сентября, эвакуировали около восьми тысяч человек из-за анонимных звонков об угрозе терактов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.
Людей эвакуировали с Ярославского вокзала, из торговых центров, клубов и кинотеатра «Звездный».
Все сообщения о заложенных бомбах оказались ложными.
По всей России, как сообщает ТАСС, за субботу были эвакуированы более 21 тысячи человек. Звонки о заложенных бомбах были зафиксированы в 11 регионах.
Сотрудникам правоохранительных органов пришлось проверить около 40 анонимных звонков, их пик пришелся на период после 18.00.
Массовую эвакуацию из-за анонимных звонков о заложенных бомбах проводят в России с 10 сентября. В числе городов, где эвакуировали людей, — Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Омск, Челябинск, Красноярск и Ставрополь. В Москве 13 сентября, по данным «Интерфакса», эвакуировали 100 тысяч человек.
В связи с анонимными звонками возбуждены уголовные дела о заведомо ложном сообщении об угрозе теракта. Правоохранительные органы официально почти не комментируют массовую эвакуацию. По информации газеты «Ведомости», ФСБ распорядилась «не нагнетать панику и не провоцировать других желающих заняться телефонным терроризмом».