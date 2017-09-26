Какие правила дорожного движения действуют для машин с мигалками и номерами АМР?

По закону — нет. По факту — да. Все знают, что есть особые серии номеров вроде и прочих, которые традиционно связывают с разными государственными структурами. Но это неофициальная практика, пусть и весьма устойчивая. Нет никаких документов (во всяком случае, публичных), в которых было бы прописано, что машинам высокопоставленных людей надо выдавать номера с каким-то особенным сочетанием букв и цифр. В законе говорится про цветные номера, которые ставят на машины органов внутренних дел (синие), дипломатических служб (красный), военных (черный) и такси (желтый), а про всякие АМР и ООО там ничего нет. Так что формально такие номера не должны давать никакого особого статуса.