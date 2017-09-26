Какие правила дорожного движения действуют для машин с мигалками и номерами АМР?
1
Что случилось?
Вечером 25 сентября на Новом Арбате в Москве погиб полицейский. Его насмерть сбила машина с мигалкой и номерами серии АМР (А896МР97), которая ехала по разделительной полосе на скорости 120 километров в час.
2
120 км/ч по разделительной полосе? Это как, нормально?
Смотря кто и куда едет. У машин с синими мигалками есть преимущество перед другими водителями. В некоторых случаях они могут нарушать правила дорожного движения. Например, ехать по разделительной полосе, проезжать на красный, превышать скорость, пересекать двойную сплошную, поворачивать не из своего ряда, не уступать дорогу тем, кто на «главной», и так далее. Но! Все это позволяется только в случае, если водитель спешит по какому-то действительно неотложному служебному делу и «при условии соблюдения безопасности движения». И еще мигалка должна быть включена — она должна мигать и издавать громкий звуковой сигнал.
3
Кому положены мигалки?
Если не считать экстренные службы вроде полиции и скорой, синие мигалки полагаются тем, кого охраняет Федеральная служба охраны, — это президент, премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Госдумы, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор, глава СКР и еще руководители иностранных государств, когда они приезжают в Россию. Кроме того, определенное количество автомобилей с мигалками положены разным ведомствам вроде администрации президента, ФСБ, МИД и других. Руководители этих ведомств сами решают, кто именно будет ездить с мигалкой.
4
А номера АМР дают какие-то дополнительные полномочия?
По закону — нет. По факту — да. Все знают, что есть особые серии номеров вроде АМР, ААА, ЕКХ и прочих, которые традиционно связывают с разными государственными структурами. Но это неофициальная практика, пусть и весьма устойчивая. Нет никаких документов (во всяком случае, публичных), в которых было бы прописано, что машинам высокопоставленных людей надо выдавать номера с каким-то особенным сочетанием букв и цифр. В законе говорится про цветные номера, которые ставят на машины органов внутренних дел (синие), дипломатических служб (красный), военных (черный) и такси (желтый), а про всякие АМР и ООО там ничего нет. Так что формально такие номера не должны давать никакого особого статуса.
5
А неформально?
Машины с «особыми» номерами, по сути, в списке неприкасаемых — об этом подробно рассказывал Петр Шкуматов, координатор «Общества синих ведерок», которое борется за ограничение прав машин с мигалками. По словам Шкуматова, номера разных высокопоставленных людей заносят в «белый список», и им не приходят штрафы даже с дорожных камер. Это связано с тем, что на таких машинах обычно ездят люди, которых по закону все равно нельзя привлекать к административной ответственности по большинству статей — только к дисциплинарной ответственности.
6
Водителю, который сбил полицейского на Новом Арбате, ничего не будет?
Мы не знаем. Пока неизвестно даже, задержали водителя или нет. По данным «Интерфакса», уголовное дело будет вести военный следователь, потому что машина из гаража ФСБ. В прошлом бывали случаи, когда водителей машин со спецсигналами наказывали. Например, в 2011 году водителя губернатора Иркутской области, который сбил человека на пешеходном переходе, осудили на год условно и лишили прав.