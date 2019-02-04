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шапито

«Мстители», «Рассказ служанки» и Энди Уорхол с «Воппером». Главные тизеры и рекламные ролики, показанные на Супербоуле

Meduza

В ночь на 4 февраля в Атланте прошел 53-й Супербоул, во время которого показали множество рекламных роликов от крупнейших компаний — ради этого события Джефф Бриджес даже вернулся к роли Чувака из «Большого Лебовски». Там же представили тизеры и трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов 2019-го: от «Мстителей. Финал» до «Рассказа служанки».

«История игрушек 4»

Disney•Pixar

В рекламе «Истории игрушек 4» с Супербоула появляется пастушка Бо Пип — возлюбленная шерифа Вуди, которая после второй части куда-то исчезла. В четвертом фильме зрителям наконец-то объяснят, чем она все это время занималась.

В России «История игрушек 4» выйдет 20 июня.

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«Капитан Марвел»

Marvel Entertainment

Ждать первый сольный фильм Marvel о женщине-супергерое уже нет никаких сил.

В тизерах, трейлерах и рекламных роликах персонаж американской актрисы Бри Ларсон эффектно сражается с инопланетянами (маскирующимися под безобидных землян!), летает на истребителях и ввязывается в увлекательные погони с агентом «ЩИТ» Ником Фьюри.

Осталось потерпеть до 7 марта, когда фильм наконец-то покажут в России.

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«Мы»

Universal Pictures

Новый фильм ужасов Джордана Пила — режиссера и сценариста сатирического хоррора «Прочь». В «Мы» семья героини Лупиты Нионго («12 лет рабства») сталкивается со своими злобными двойниками.

Российская премьера состоится уже 28 марта.

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«Алита: Боевой ангел»

20th Century Fox

Киноадаптация манги «Battle Angel» японского художника Юкито Кисиро, снятая Робертом Родригесом и спродюсированная Джеймсом Кэмероном. Персонаж Кристофа Вальца находит и чинит женщину-киборга — ту самую Алиту. В фильме героиня попытается раскрыть тайну своего происхождения.

Премьера в России — 14 февраля.

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«Мстители: Финал»

Marvel Studios' Avengers: Endgame — Big Game TV Spot
Marvel Entertainment

Мир пережил щелчок Таноса, который в прямом смысле превратил в пепел половину живых существ во Вселенной. Но это не значит, что человечество забыло об ужасной трагедии. В короткой рекламе четвертых «Мстителей» показывают группу поддержки, организованную для тех, кто пытается оправиться от потерь.

Судя по звучащим в ролике словам Капитана Америка, у членов команды Мстителей оправиться не получилось: «Некоторые продолжили жить своей жизнью. Но не мы. Не мы».

В России фильм выйдет 25 апреля.

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«Страшные истории для рассказа в темноте»

Экранизация трилогии Элвина Шварца и Стивена Гаммелла, спродюсированная Гильермо дель Торо. Режиссером выступил Андре Овредал («Охотник на троллей»). В тизерах показывают четырех монстров из будущего фильма: Длинного Человека, Большого Пальца, Бледную Леди и Красную Точку.

В России премьера «Страшных историй для рассказа в темноте» состоится 8 августа.

Scary Stories to Tell in the Dark Super Bowl TV Spot (2019) | 'Jangly Man' | Movieclips Trailers
Movieclips Trailers
Movieclips Trailers
Movieclips Trailers
Scary Stories to Tell in the Dark Super Bowl TV Spot (2019) | 'Pale Lady' | Movieclips Trailers
Movieclips Trailers

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«Волшебный парк Джун»

Paramount Pictures

Анимационный фильм от студий Paramount Animation и Nickelodeon Movies. Главная героиня картины, девочка по имени Джун, обнаруживает, что выдуманные ею парк развлечений и его обитатели существуют в реальности. Вот только парку грозит опасность — жителей атакуют злобные шимпанзомби.

В России «Волшебный парк Джун» выйдет 21 марта.

«Сумеречная зона»

CBS All Access

1 апреля в стриминговом сервисе CBS All Access состоится премьера очередного (уже третьего) перезапуска фантастического сериала «Сумеречная зона». Теперь шоу занимается Джордан Пил.

Пил также выступает в роли рассказчика, который в начале каждого эпизода озвучивает завязку сюжета. В рекламе на Супербоуле режиссер «Прочь» как раз появляется в образе того самого повествователя, приглашающего зрителя в мир «Сумеречной зоны».

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«Рассказ служанки», 3 сезон

Hulu

Тизер третьего сезона «Рассказа служанки» стилизован под предвыборную рекламу сорокового президента США Рональда Рейгана. Она начиналась со знаменитой фразы «Itʼs morning again in America» — «В Америке вновь наступило утро». Ролик стримингового сервиса Hulu, в котором выходит сериал, резко обрывается кадрами пожара и насилия: «Просыпайся, Америка. Утро закончилось».

Дата премьеры нового сезона пока не сообщается.

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«Ханна»

Amazon Prime Video

Римейк одноименного фильма 2011 года, переснятый для стримингового сервиса Amazon Prime. Сериал расскажет о 14-летней девушке по имени Ханна, которую воспитывали вдали от цивилизации. Отец, скрывающийся в лесах агент ЦРУ, все детство обучал свою дочь стрельбе и боевым искусствам. Все потому что Ханна — участница генетического эксперимента по выращиванию суперсолдат. Конечно же, за девушкой начинает охотиться правительство.

Весь сезон выйдет уже четвертого февраля.

Реклама ютьюб-канала PewDiePie

Последние семь месяцев шведский видеоблогер PewDiePie соревнуется с индийской компанией T-Series за звание самого популярного канала на YouTube. Фанаты помогают своему кумиру удерживать первенство: взламывают офисные принтеры и распечатывают призывы подписываться на шведа; коллеги-ютьюберы арендуют огромный билборд с рекламой его канала на Таймс-сквер (за миллион долларов!).

В этот раз блогеры пришли на Супербоул в футболках с надписью «Подписывайтесь на PewDiePie». Их несколько раз показали на трансляции Супербоула. Фотографию ютьюберов в своем твиттере опубликовал и спортивный стриминговый сервис ESPN.

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Трибьют создателю Губки Боба и неловкое выступление Maroon 5

yeek.

В ноябре от бокового амиотрофического склероза скончался создатель Губки Боба Стивен Хилленберг. С тех пор фанаты пытались сделать так, чтобы песня «Sweet Victory» из серии с пародией на Супербоул прозвучала и на самом матче. Поклонникам мультсериала почти удалось осуществить свою мечту.

Перед выступлением группы Maroon 5 (солист которой в процессе зачем-то разделся) показали отрывок из того самого эпизода со «Sweet Victory», но саму песню так и не включили.

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Гора из «Игры престолов» сражается с пивным рыцарем

Bud Light

Совместная рекламная кампания производителя пива Budweiser и телеканала HBO: короли пируют и наслаждаются турниром, Гора из «Игры престолов» бьется с рыцарем «Bud Light», в конце всех сжигает разъяренный дракон Дейнерис.

Изящный способ напомнить, что премьера последнего сезона «Игры престолов» состоится уже 14 апреля.

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Энди Уорхол жует «Воппер»

USA TODAY

Компания Burger King показала на Супербоуле 45-секундный рекламный ролик, в котором знаменитый американский художник Энди Уорхол ест «Воппер». Видео взято из документального фильма «66 сцен из жизни Америки», снятого датским режиссером Йоргеном Летом в 1982 году.

По словам Лета, сам Уорхол предпочитал McDonaldʼs. «Когда он увидел три гамбургера, которые я заказал для съемок — два обычных и „Воппер“ — он спросил: „А где McDonaldʼs? У них лучший дизайн“. Я сказал, что мы можем купить ему бургер из McDonaldʼs, на что он ответил: „Не тратьте время. Я возьму Burger King“», — рассказывал Лет в интервью. 

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Другие рекламные ролики с Супербоула

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