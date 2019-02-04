«Мстители», «Рассказ служанки» и Энди Уорхол с «Воппером». Главные тизеры и рекламные ролики, показанные на Супербоуле

«Капитан Марвел»

Marvel Entertainment

Ждать первый сольный фильм Marvel о женщине-супергерое уже нет никаких сил.

В тизерах, трейлерах и рекламных роликах персонаж американской актрисы Бри Ларсон эффектно сражается с инопланетянами (маскирующимися под безобидных землян!), летает на истребителях и ввязывается в увлекательные погони с агентом «ЩИТ» Ником Фьюри.

Осталось потерпеть до 7 марта, когда фильм наконец-то покажут в России.