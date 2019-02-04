«Мстители», «Рассказ служанки» и Энди Уорхол с «Воппером». Главные тизеры и рекламные ролики, показанные на Супербоуле
В ночь на 4 февраля в Атланте прошел 53-й Супербоул, во время которого показали множество рекламных роликов от крупнейших компаний — ради этого события Джефф Бриджес даже вернулся к роли Чувака из «Большого Лебовски». Там же представили тизеры и трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов 2019-го: от «Мстителей. Финал» до «Рассказа служанки».
«История игрушек 4»
В рекламе «Истории игрушек 4» с Супербоула появляется пастушка Бо Пип — возлюбленная шерифа Вуди, которая после второй части куда-то исчезла. В четвертом фильме зрителям наконец-то объяснят, чем она все это время занималась.
В России «История игрушек 4» выйдет 20 июня.
«Капитан Марвел»
Ждать первый сольный фильм Marvel о женщине-супергерое уже нет никаких сил.
В тизерах, трейлерах и рекламных роликах персонаж американской актрисы Бри Ларсон эффектно сражается с инопланетянами (маскирующимися под безобидных землян!), летает на истребителях и ввязывается в увлекательные погони с агентом «ЩИТ» Ником Фьюри.
Осталось потерпеть до 7 марта, когда фильм наконец-то покажут в России.
«Мы»
Новый фильм ужасов Джордана Пила — режиссера и сценариста сатирического хоррора «Прочь». В «Мы» семья героини Лупиты Нионго («12 лет рабства») сталкивается со своими злобными двойниками.
Российская премьера состоится уже 28 марта.
«Алита: Боевой ангел»
Киноадаптация манги «Battle Angel» японского художника Юкито Кисиро, снятая Робертом Родригесом и спродюсированная Джеймсом Кэмероном. Персонаж Кристофа Вальца находит и чинит женщину-киборга — ту самую Алиту. В фильме героиня попытается раскрыть тайну своего происхождения.
Премьера в России — 14 февраля.
«Мстители: Финал»
Мир пережил щелчок Таноса, который в прямом смысле превратил в пепел половину живых существ во Вселенной. Но это не значит, что человечество забыло об ужасной трагедии. В короткой рекламе четвертых «Мстителей» показывают группу поддержки, организованную для тех, кто пытается оправиться от потерь.
Судя по звучащим в ролике словам Капитана Америка, у членов команды Мстителей оправиться не получилось: «Некоторые продолжили жить своей жизнью. Но не мы. Не мы».
В России фильм выйдет 25 апреля.
«Страшные истории для рассказа в темноте»
Экранизация трилогии Элвина Шварца и Стивена Гаммелла, спродюсированная Гильермо дель Торо. Режиссером выступил Андре Овредал («Охотник на троллей»). В тизерах показывают четырех монстров из будущего фильма: Длинного Человека, Большого Пальца, Бледную Леди и Красную Точку.
В России премьера «Страшных историй для рассказа в темноте» состоится 8 августа.
«Волшебный парк Джун»
Анимационный фильм от студий Paramount Animation и Nickelodeon Movies. Главная героиня картины, девочка по имени Джун, обнаруживает, что выдуманные ею парк развлечений и его обитатели существуют в реальности. Вот только парку грозит опасность — жителей атакуют злобные шимпанзомби.
В России «Волшебный парк Джун» выйдет 21 марта.
«Сумеречная зона»
1 апреля в стриминговом сервисе CBS All Access состоится премьера очередного (уже третьего) перезапуска фантастического сериала «Сумеречная зона». Теперь шоу занимается Джордан Пил.
Пил также выступает в роли рассказчика, который в начале каждого эпизода озвучивает завязку сюжета. В рекламе на Супербоуле режиссер «Прочь» как раз появляется в образе того самого повествователя, приглашающего зрителя в мир «Сумеречной зоны».
«Рассказ служанки», 3 сезон
Тизер третьего сезона «Рассказа служанки» стилизован под предвыборную рекламу сорокового президента США Рональда Рейгана. Она начиналась со знаменитой фразы «Itʼs morning again in America» — «В Америке вновь наступило утро». Ролик стримингового сервиса Hulu, в котором выходит сериал, резко обрывается кадрами пожара и насилия: «Просыпайся, Америка. Утро закончилось».
Дата премьеры нового сезона пока не сообщается.
«Ханна»
Римейк одноименного фильма 2011 года, переснятый для стримингового сервиса Amazon Prime. Сериал расскажет о 14-летней девушке по имени Ханна, которую воспитывали вдали от цивилизации. Отец, скрывающийся в лесах агент ЦРУ, все детство обучал свою дочь стрельбе и боевым искусствам. Все потому что Ханна — участница генетического эксперимента по выращиванию суперсолдат. Конечно же, за девушкой начинает охотиться правительство.
Весь сезон выйдет уже четвертого февраля.
Реклама ютьюб-канала PewDiePie
Последние семь месяцев шведский видеоблогер PewDiePie соревнуется с индийской компанией T-Series за звание самого популярного канала на YouTube. Фанаты помогают своему кумиру удерживать первенство: взламывают офисные принтеры и распечатывают призывы подписываться на шведа; коллеги-ютьюберы арендуют огромный билборд с рекламой его канала на Таймс-сквер (за миллион долларов!).
В этот раз блогеры пришли на Супербоул в футболках с надписью «Подписывайтесь на PewDiePie». Их несколько раз показали на трансляции Супербоула. Фотографию ютьюберов в своем твиттере опубликовал и спортивный стриминговый сервис ESPN.
Трибьют создателю Губки Боба и неловкое выступление Maroon 5
В ноябре от бокового амиотрофического склероза скончался создатель Губки Боба Стивен Хилленберг. С тех пор фанаты пытались сделать так, чтобы песня «Sweet Victory» из серии с пародией на Супербоул прозвучала и на самом матче. Поклонникам мультсериала почти удалось осуществить свою мечту.
Перед выступлением группы Maroon 5 (солист которой в процессе зачем-то разделся) показали отрывок из того самого эпизода со «Sweet Victory», но саму песню так и не включили.
Гора из «Игры престолов» сражается с пивным рыцарем
Совместная рекламная кампания производителя пива Budweiser и телеканала HBO: короли пируют и наслаждаются турниром, Гора из «Игры престолов» бьется с рыцарем «Bud Light», в конце всех сжигает разъяренный дракон Дейнерис.
Изящный способ напомнить, что премьера последнего сезона «Игры престолов» состоится уже 14 апреля.
Энди Уорхол жует «Воппер»
Компания Burger King показала на Супербоуле 45-секундный рекламный ролик, в котором знаменитый американский художник Энди Уорхол ест «Воппер». Видео взято из документального фильма «66 сцен из жизни Америки», снятого датским режиссером Йоргеном Летом в 1982 году.
По словам Лета, сам Уорхол предпочитал McDonaldʼs. «Когда он увидел три гамбургера, которые я заказал для съемок — два обычных и „Воппер“ — он спросил: „А где McDonaldʼs? У них лучший дизайн“. Я сказал, что мы можем купить ему бургер из McDonaldʼs, на что он ответил: „Не тратьте время. Я возьму Burger King“», — рассказывал Лет в интервью.