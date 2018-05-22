Закрылся журнал Interview. Его основал Энди Уорхол

Как сообщил телеканалу CNN один из сотрудников издания Эзра Маркус, на собрании 21 мая коллективу Interview было объявлено о немедленном закрытии печатной и веб-версии журнала и подаче заявления о банкротстве в суд.

В наши дни это печально известная история для всех, кто работает в СМИ, где увольнения, сокращения и закрытия бизнеса стали обычным явлением. Случай Interview представляет собой конец эпохи и отрезвляющее напоминание о том, каким тяжелым может быть падение некогда влиятельных медиа-институтов. (англ.яз.)

Журнал Interview специализировался на интервью со знаменитостями, которые для издания часто брал сам Энди Уорхол. После смерти художника права на выпуск Interview в 1989 году приобрел американский бизнесмен Питер Брант.

В последнее время ряд сотрудников Interview жаловались на задолженности по зарплате в издании. В мае бывший шеф-редактор Фабьен Барон подал в суд на Interview, потребовав выплатить ему 600 тысяч долларов.

В 2011-2016 годах издавалась российская версия журнала Interview, главным редактором которой была Алена Долецкая.