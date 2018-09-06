Молодой Ник Фьюри (без повязки!), скруллы-шпионы и футболка Nine Inch Nails. Что показали на первых кадрах «Капитана Марвел»
Издание Entertainment Weekly опубликовало официальные кадры со съемок «Капитана Марвел». Это первый фильм Marvel про женщину-супергероя: он расскажет о пилоте Кэрол Денверс — наполовину человеке, наполовину кри. Денверс — самый могущественный положительный персонаж в киновселенной Marvel. Ее роль исполнила актриса Бри Ларсон («Комната»).
Действие фильма развернется в 90-х. К его началу Дэнверс уже обладает суперспособностями. И футболкой Nine Inch Nails!
#BrieLarson #CaptainMarvel— Movies (@Onlymoviestuffs) September 5, 2018
First look pic.twitter.com/DsNuw1Q2vM
Вместе с кри Коратом Преследователем (появлялся в «Стражах галактики») она улетает на планету Хала и вступает в элитные космические войска. Джуд Лоу играет командира — он учит ее управляться со своей силой
#CaptainMarvel pic.twitter.com/S7JzSEEZjS— Leo (@isosix) September 5, 2018
Костюм Капитана Марвел выглядит вот так
The future is female! Here’s your exclusive first look at @BrieLarson as @CaptainMarvel, the galaxy’s newest — and most powerful — star: https://t.co/EKfHhGIhUa pic.twitter.com/xhD00bdfF0— Entertainment Weekly (@EW) September 5, 2018
Nailed it #CaptainMarvel pic.twitter.com/ITpDHNRjlE— David Clohessy (@CX2DAD) September 5, 2018
В фильме появятся инопланетяне скруллы. Они умеют менять свою внешность и изображать других существ, безупречно копируя их манеру речи и поведение
#Skrulls !!#CaptainMarvel #Marvel #MCU pic.twitter.com/VkfnsEim1z— The Retro Rogue (@retrorogue) September 5, 2018
Скрулла по имени Талос играет актер Бен Мендельсон («Звездные войны. Изгой-один»). Его персонаж внедрился в правительственную организацию «Щ.И.Т.», в которой состоит Ник Фьюри
A behind-the-scenes picture from CAPTAIN MARVEL showing actor Ben Mendelson's shape-shifting character Talos in his human-form along with co-directors Ryan Fleck and Anna Boden: pic.twitter.com/nt05vu7Mqv— MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) September 5, 2018
Сам Фьюри в фильме тоже появится — впервые без фирменной глазной повязки. Героя Сэмюэла Л. Джексона омолодили при помощи спецэффектов
"bad motherfucker" #CaptainMarvel pic.twitter.com/JiKfJUAVaj— addPALM. (@AddPalm) September 5, 2018
В России «Капитан Марвел» выйдет 7 марта 2019-го — до премьеры четвертых «Мстителей».