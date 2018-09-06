Зачем открывать код антивируса?Партнерский материал
шапито

Молодой Ник Фьюри (без повязки!), скруллы-шпионы и футболка Nine Inch Nails. Что показали на первых кадрах «Капитана Марвел»

Meduza
08:10, 6 сентября 2018

Издание Entertainment Weekly опубликовало официальные кадры со съемок «Капитана Марвел». Это первый фильм Marvel про женщину-супергероя: он расскажет о пилоте Кэрол Денверс — наполовину человеке, наполовину кри. Денверс — самый могущественный положительный персонаж в киновселенной Marvel. Ее роль исполнила актриса Бри Ларсон («Комната»).

Действие фильма развернется в 90-х. К его началу Дэнверс уже обладает суперспособностями. И футболкой Nine Inch Nails!

Вместе с кри Коратом Преследователем (появлялся в «Стражах галактики») она улетает на планету Хала и вступает в элитные космические войска. Джуд Лоу играет командира — он учит ее управляться со своей силой

Костюм Капитана Марвел выглядит вот так

В фильме появятся инопланетяне скруллы. Они умеют менять свою внешность и изображать других существ, безупречно копируя их манеру речи и поведение

Скрулла по имени Талос играет актер Бен Мендельсон («Звездные войны. Изгой-один»). Его персонаж внедрился в правительственную организацию «Щ.И.Т.», в которой состоит Ник Фьюри

Сам Фьюри в фильме тоже появится — впервые без фирменной глазной повязки. Героя Сэмюэла Л. Джексона омолодили при помощи спецэффектов

В России «Капитан Марвел» выйдет 7 марта 2019-го — до премьеры четвертых «Мстителей».

🎵Играет тема Мстителей🎵

новости

Землетрясение на острове Хоккайдо. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Подкасты
Против геев, электричества и здравого смысла. Что за человек Герман Стерлигов?
25 минут
Сборник

Наши партнерские материалы