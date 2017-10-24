Терриген, Аттилан и Чёрный Гром Краткий словарь по киновселенной MARVEL

В комиксах MARVEL магия прекрасно сосуществует с наукой: многие герои и важные сюжетные линии появились еще в 60-х, когда в поп-культуре между силой радиации и путешествиями в астрал не было большой разницы. Киновселенная MARVEL начала исследовать магию недавно: в прошлом году вышел фильм «Доктор Стрэндж» про высокомерного нейрохирурга, который становится чародеем, — и теперь магии на телеэкране будет не меньше, чем космоса и науки.