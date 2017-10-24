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Терриген, Аттилан и Чёрный Гром Краткий словарь по киновселенной MARVEL
Этой осенью вышел новый сериал «Сверхлюди», снятый по комиксам MARVEL. Для тех, кому это название ни о чем не говорит, «Медуза» совместно с онлайн-кинотеатром ivi подготовила краткий словарь по запутанной вселенной киногероев MARVEL. А если вы уже начали смотреть «Сверхлюдей», но не понимаете некоторые термины и отсылки — этот список для вас.
Основные понятия
Суперспособности
В мире MARVEL суперспособности приходят из самых разных источников. Для сверхлюдей это результат генетических экспериментов древних инопланетян Крии и столкновения с туманом Терриген, некоторые герои вроде Железного Человека или Человека-Муравья получают способности от своих костюмов, другие, например Человек-Паук, Халк или Капитан Америка, благодаря новым биотехнологиям, а Доктор Стрэндж вовсе использует магию.
Семья
Главный мотив многих фильмов MARVEL: семье посвящены вторые «Стражи Галактики», фактически из-за семьи разгорелся конфликт между Железным Человеком и Капитаном Америка в фильме «Первый мститель: Противостояние». Отношения с родственниками важны и для сериала «Сверхлюди», новые серии которого каждую неделю выходят на ivi.ru.
Наука
Наука, как и в комиксах 1960-х, остается для киновселенной MARVEL источником чудес и безграничных возможностей. С помощью науки Хэнк Пим создал костюм Человека-Муравья, способный изменить размеры человека, наука породила Альтрона (правда, при помощи Камня Бесконечности), наука сделала из простого солдата Стива Роджерса сверхчеловека Капитана Америка и так далее.
Магия
В комиксах MARVEL магия прекрасно сосуществует с наукой: многие герои и важные сюжетные линии появились еще в 60-х, когда в поп-культуре между силой радиации и путешествиями в астрал не было большой разницы. Киновселенная MARVEL начала исследовать магию недавно: в прошлом году вышел фильм «Доктор Стрэндж» про высокомерного нейрохирурга, который становится чародеем, — и теперь магии на телеэкране будет не меньше, чем космоса и науки.
Туман Терриген
Субстанция, пробуждающая силы сверхлюдей. Туман Терриген — природное явление, встречающееся над Кристаллами. При соприкосновении с ним герои, у которых есть гены сверхлюдей, выходят из него перерожденными, получая суперспособности или другие случайные мутации.
Камни Бесконечности
Сценаристы фильмов и сериалов MARVEL очень любят использовать то, что в западном сценарном искусстве называется макгаффин — могущественный предмет, вокруг которого строится сюжет и который обычно должны заполучить или уничтожить герои. В фильмах MARVEL большинство макгаффинов связаны с Камнями Бесконечности: это шесть магических овалов, созданные древними существами целестиалами (про них расскажем ниже). Камни Бесконечности используются, например, в могущественных артефактах: один из них является основой скипетра Локи.
Главные места действий
Космос
Киновселенная, разумеется, не ограничивается тем, что происходит на Земле. Ее космос населен огромным количеством рас и могущественных существ — и в будущих сериалах и фильмах его роль будет только увеличиваться. Здесь действуют Стражи Галактики, отсюда на Землю напали инопланетяне читаури, и здесь, возможно, находится Асгард.
Асгард
Это один из девяти миров скандинавской мифологии, дом богов. Асгард, возможно, находится где-то в космосе и напоминает инженерный эксперимент: высокотехнологичный город-спутник, построенный асгардцами. Добираться до него можно по Радужному мосту, то есть буквально телепортироваться. Отсюда Тор, кстати, попал на Землю.
Аттилан
Столица королевства сверхлюдей, технологически продвинутый (благодаря технологиям инопланетян Крии) город, скрытый от человечества. Не самое приятное место: в Аттилане действует кастовая система, в которой сверхлюди с менее мощными способностями находятся на низших ступенях.
Ваканда
Африканская страна, место жительства Чёрной Пантеры — супергероя, фильм про которого выйдет в 2018 году. Чёрная Пантера, он же ТʼЧалла, — король Ваканды. Про страну в киновселенной пока известно мало, но в комиксах это богатое и технологически развитое государство на северо-востоке Африки.
Нью-Йорк
Главное действующее место многих фильмов и сериалов: Капитан Америка, Человек-Паук, Доктор Стрэндж, «Мстители» — все они так или иначе работают в Нью-Йорке.
Межатомное пространство
Помимо макгаффинов и вымышленных веществ и субстанций в киновселенную MARVEL любят вводить разные параллельные пространства, в которых действуют герои: Доктор Стрэндж отправляется в астральный мир, а Человек-Муравей сжимается до размеров молекулы и попадает в межатомное пространство.
Расы и объединения
Сверхлюди (раса)
Раса гуманоидов со сверхспособностями, которую искусственно создали инопланетяне Крии десятки тысяч лет назад из древних homo sapiens. Способности у каждого представителя сверхлюдей разные: они открываются при столкновении с туманом Терриген.
Крии
Это инопланетная раса с синей кожей, происходящая с планеты Хала. Крии — милитаристы и завоеватели, создавшие сверхлюдей, чтобы получить суперсолдат для своей армии. С Крии сталкивались и агенты организации «ЩИТ», и Стражи Галактики и, видимо, в будущем фильме столкнется Капитан Марвел.
Королевская семья
Это главные герои сериала «Сверхлюди». Группа этих сверхлюдей сначала жила в тайном городе Аттилан в Атлантическом океане, потом в Гималаях, а потом вообще на Луне. В Аттилане произошел переворот, и Чёрному Грому, Медузе и их семье пришлось бежать.
Стражи Галактики
Это команда космических изгоев и искателей приключений: Звёздный Лорд, Гамора, Грут, енот Ракета, Дракс. Звёздный Лорд (он же Питер Квилл) в детстве попал в космос с Земли, но действия Стражей с земными делами никак не пересекались — вроде как это должна исправить следующая часть «Мстителей».
«ЩИТ»
Американская внеправительственная организация, противостоящая разным фантастическим угрозам: суперзлодеям, инопланетянам и так далее. В кино «ЩИТ» распался после событий фильма «Первый мститель: Другая война» и теперь действует тайно — об этом рассказывается в сериале «Агенты ЩИТ». В нем, кстати, впервые в киновселенной появились сверхлюди — некоторые из них даже работают на «ЩИТ».
«Гидра»
Главный противник «ЩИТ» — авторитарная террористическая криминальная полувоенная организация. Во времена Второй мировой она была частью Третьего рейха и с «Гидрой» сражался Капитан Америка. В сериале «Агенты ЩИТ» добавили предысторию организации, связанную со сверхлюдьми: на самом деле «Гидра» выросла из древнего культа, поклоняющегося могущественному представителю расы сверхлюдей.
Мстители
Главная команда супергероев Земли с ротирующимся составом: после событий фильма «Первый мститель: Противостояние» «Мстители» фактически разбились на две команды — одну поддерживает американское правительство (в нее входят Железный Человек, Вижн, Воитель и, возможно, Чёрная Вдова), вторая скрывается в Ваканде — это Капитан Америка, Алая Ведьма и Соколиный Глаз.
Целестиалы
Древняя раса огромных гуманоидных существ, создавших Камни Бесконечности. Про них почти ничего не известно; отец Питера Квилла из второй части «Стражей Галактики» тоже целестиал.
Главные действующие лица
Тор
Асгардец и член команды «Мстителей». Тор — сын Одина и брат Локи (заметьте, что богами их называть не совсем корректно, в мире MARVEL асгардцы — просто раса), владелец молота Мьёльнира, обладающий нечеловеческой силой. На Землю Тора сослал отец за дерзость и неповиновение. Тор вернул себе честь, но на Земле успел стать частью команды «Мстителей».
Ник Фьюри
Бывший директор организации «ЩИТ» (сейчас, как и многие герои киновселенной MARVEL, он находится в бегах), придумавший инициативу «Мстители» и собравший Железного Человека, Капитана Америка, Тора, Халка, Чёрную Вдову и Соколиного Глаза в одну команду.
Железный Человек
Гений, миллиардер, плейбой, филантроп Тони Старк, создавший высокотехнологичный боевой костюм Железного Человека, который фактически делает его супергероем. Один из главных участников «Мстителей» — к нему первому Ник Фьюри пришел с предложением собрать супергеройскую команду.
Капитан Америка
Он же Стив Роджерс, солдат времен Второй мировой, в результате эксперимента получивший сверхспособности, а потом замерзший в арктических льдах. Почти 70 лет спустя, в наше время, Роджерса нашли Ник Фьюри и «ЩИТ» и приняли его в команду «Мстителей».
Халк
Многие герои MARVEL — исследователи, но самый известный, пожалуй, Брюс Бэннер: скромный ученый, в результате эксперимента превративший себя в Халка, огромного монстра с зеленой кожей. Халк — один из самых трагических персонажей MARVEL: его сила это скорее проклятие (Бэннер превращается в Халка, когда злится, и плохо управляет действиями монстра) и приводит Бэннера к одиночеству.
Человек-Паук
Самый популярный персонаж комиксов MARVEL, один из самых сильных супергероев. Он может быстро передвигаться по стенам и потолку и легко поднимать предметы весом в десятки тонн. Его рефлексы и паучье чутье помогают избегать ранений и предугадывать действия противника. Все эти суперспособности получил научный сотрудник Питер Паркер после укуса паука. Прекрасно разбираясь в химии, биологии и инженерии, он усовершенствовал свой костюм, чтобы стрелять сверхпрочной искусственной паутиной.
Чёрный Гром
Мудрый и справедливый правитель, главный персонаж в сериале «Сверхлюди». В результате военного переворота, вызванного интригами его брата Максимуса, он бежит на Землю и оказывается на Гавайях. Там ему предстоит спасти от гибели всю вселенную. Его помощники: разрушительный гиперзвуковой голос и верные родственники.
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