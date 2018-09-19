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Джуд Лоу — злодей? Скруллы — замена Таносу? Что мы узнали (и в чем все еще сомневаемся) после трейлера «Капитана Марвел»
Трейлер «Капитана Марвел»
Кто такая Кэрол Дэнверс
Факты
В результате некого инцидента, подробности которого нам пока не сообщают, Кэрол Дэнверс приобрела неземную силу. Благодаря этому она стала неуязвимой — в трейлере героиня без проблем переживает падение с огромной высоты. Также она умеет поглощать энергию и «стрелять» ей из рук. В какой-то момент Дэнверс встречает представителей инопланетной расы кри и летит на их родную планету Хала. Там она вступает в элитный отряд Starforce (все его члены носят специальную униформу), в котором уже состоят Ронан Обвинитель (злодей из первой части «Стражей галактики») и герой Джуда Лоу, чье имя Marvel все еще держит в тайне. Персонаж Лоу будет учить девушку управлять собственной силой.
Затем Дэнверс возвращается на Землю — в 90-е. На это намекают попавшие в кадр видеопрокат Blockbuster Video и футболка с логотипом группы Nine Inch Nails. Из трейлера ясно, что героиня не помнит свою жизнь среди людей, хотя постепенно к ней возвращаются воспоминания: о службе в военно-воздушных силах, тренировках и дружбе с пилотом Марией Рэмбо по прозвищу «Фотон».
Предположения
- Президент Marvel Studios Кевин Файги называет Капитана Марвел самым могущественным супергероем в киновселенной. Дэнверс — наиболее опасный противник Таноса, скорее всего, именно она сумеет его победить.
- В комиксах Дэнверс приобретает свои способности в результате эксперимента: ее ДНК смешивают с генетическим кодом расы кри, что делает девушку неуязвимым гибридом. Вероятно, в фильме с ней случится то же самое.
- Солдаты Starforce стирают ей память, поэтому в начале трейлера она страдает от амнезии. При этом воспоминания Кэрол, которые постепенно настигают ее в ролике, вполне могут оказаться ненастоящими.
- Капитан Марвел — ренегат, покинувшая отряд Starforce и вернувшаяся на Землю. Возможно, она пыталась узнать о своем прошлом или сбежала с Халы из-за несогласия с действиями начальства. На это намекает и фраза Ника Фьюри: «Язык войны един для всех. Перебежчиков я вижу сразу и насквозь».
- Джуд Лоу — злодей. Многие предполагают, что имя его героя — Мар-Велл, в комиксах этот кри был первым Капитаном Марвел. Но нам кажется, что на самом деле это Йон-Рогг — жестокий командир кри из комиксов, пытавшийся убить Мар-Велла (ради этого он брал Дэнверс в заложники).
- Дочь Марии Рэмбо — это супергероиня Моника Рэмбо. В комиксах она также выступала под псевдонимом Капитан Марвел.
На что способны скруллы
Факты
«Капитан Марвел» вводит в киновселенную скруллов. Это инопланетная раса, чьи представители умеют мгновенно менять свою внешность и изображать других существ, безупречно копируя их манеру речи и поведение. Их предводитель Талос, которого в фильме сыграл актер Бен Мендельсон («Звездные войны: Изгой-один»), внедряется в правительственную организацию «ЩИТ» — это отсылка к «Секретному вторжению», глобальному событию из комиксов Marvel. Тогда скруллы подменили собой множество супергероев, в том числе и некоторых Мстителей — долгое время никто этого даже не замечал.
В трейлере Мендельсона показывают в человеческом и инопланетном образах — на пляже он ведет за собой других зеленокожих скруллов. Вместе с Ником Фьюри и неизвестным хирургом, уже в качестве агента «ЩИТа», он наблюдает за аутопсией одного из своих сородичей.
Предположения
- В комиксах кри и скруллы давным-давно воюют: вышедший в 70-х комикс «Kree—Skrull War» стал одним из самых значимых сюжетов в истории издательства. Можно предположить, что Marvel перенесет ключевые элементы конфликта и в свою киновселенную. Может быть, скруллы уже используют Землю и «ЩИТ» для подготовки атаки по враждебным кри.
- В трейлере Капитан Марвел бьет безобидную на вид старушку — видимо, потому что заподозрила в ней скрулла. Или это действительно так, или ей будет очень неловко.
- Логотип на пилотной форме Дэнверс и Рэмбо напоминает эмблему космической программы «Гидры», о которой говорится в третьем сезоне «Агентов „ЩИТ“». Нашивки в «Капитане Марвел» напоминают одновременно и космический корабль, и спрута — символ «Гидры».
- Скруллы могут сотрудничать с «Гидрой». Как известно из второго фильма про Капитана Америка, последователи Красного Черепа втайне внедрились и захватили власть над «ЩИТом», в котором уже состоит Талос.
- Некоторые фанаты считают, что после «Войны бесконечности» скруллы станут главными злодеями в киновселенной после неизбежной победы над Таносом. Предполагается, что инопланетяне якобы захватывали Землю и подменяли супергероев и важных чиновников по всему миру в течение многих лет, а «Капитан Марвел» — лишь начало новой истории.
Какова роль «ЩИТа» и Ника Фьюри
Факты
В 90-х, до встречи с Дэнверс, молодой Фьюри собирался уволиться из «ЩИТа». Работа на правительство казалась ему слишком скучной, пока благодаря Капитану Марвел он не узнал о существовании пришельцев и не попал в эпицентр некоего вооруженного конфликта. В трейлере появляется и агент Колсон — помощник Фьюри из первых «Мстителей» и сериала «Агенты „ЩИТ“».
«Капитан Марвел» — это приквел к киновселенной, которая началась с «Железного человека» (его события происходили уже в 2000-х). В нем с Тони Старком связался Ник Фьюри, на тот момент собиравший команду Мстителей — супергероев, способных защитить Землю от любой, в том числе и инопланетной угрозы. Теперь обращенная к Старку фраза «Думаешь, ты единственный супергерой?» из первого «Железного человека» приобрела новый смысл — ведь в 90-х Фьюри уже встречался с Дэнверс, кри и скруллами, а значит, действительно знал, о чем говорит.
Предположения
- Идея собрать команду Мстителей родилась у Фьюри после встречи с Капитаном Марвел и скруллами: «Мы не представляем, сколько у нас врагов, одни мы не выстоим».
- В трейлере Фьюри использует пейджер, сильно напоминающий устройство из сцены после титров «Войны бесконечности». С его помощью агент оповестил Капитана Марвел о надвигающейся угрозе.
- В одном из эпизодов трейлера Дэнверс носит бейсболку с логотипом «ЩИТа», которую ей наверняка выдал Фьюри. Не исключено, что герой Джексона по заданию Талоса должен завоевать ее доверие — а сам он не знает, что его начальника давно заменил предводитель скруллов.
- В сцене с аутопсией скрулла Фьюри прижимает к левому глазу пакет со льдом; на ранее опубликованных кадрах на это место у него наложены швы. Учитывая, что позже он потеряет глаз и начнет носить фирменную черную повязку, это может быть небольшой пасхалкой для фанатов.