В результате некого инцидента, подробности которого нам пока не сообщают, Кэрол Дэнверс приобрела неземную силу. Благодаря этому она стала неуязвимой — в трейлере героиня без проблем переживает падение с огромной высоты. Также она умеет поглощать энергию и «стрелять» ей из рук. В какой-то момент Дэнверс встречает представителей инопланетной расы кри и летит на их родную планету Хала. Там она вступает в элитный отряд Starforce (все его члены носят специальную униформу), в котором уже состоят Ронан Обвинитель (злодей из первой части «Стражей галактики») и герой Джуда Лоу, чье имя Marvel все еще держит в тайне. Персонаж Лоу будет учить девушку управлять собственной силой.