Встречайте женщину, которая (скорее всего) победит Таноса. Вышел первый трейлер «Капитана Марвел»

Marvel опубликовала трейлер «Капитана Марвел» с Бри Ларсон («Комната») в главной роли. Это первый сольный фильм студии про женщину-супергероя. Свои удивительные способности она получила из-за смешения собственной ДНК с генетическим кодом инопланетной расы кри. Теперь Капитан умеет летать и стрелять лучами энергии (и поглощать ее тоже).

Трейлер фильма Marvel Entertainment

Картина станет приквелом ко всей киновселенной Marvel. Ее действие развернется в 90-х, поэтому в фильме появятся молодые Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и агент Колсон (Кларк Грегг). К ним присоединятся актеры Джуд Лоу и Бен Мендельсон. Первый сыграет наставника героини Ларсон, а второй — под прикрытием, внедрившегося в правительственную организацию «ЩИТ».

Считается, что именно Капитан Марвел поможет Мстителям победить Таноса. Президент Marvel Studios Кевин Файги называет ее самым могущественным супергероем в их киновселенной.

В России фильм выйдет 7 марта.