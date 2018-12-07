Первый тизер-трейлер супергеройского фильма «Мстители. Финал» оказался довольно мрачным: Железный Человек в одиночестве дрейфует в открытом космосе (и, кажется, умирает), Капитан Америка оплакивает погибших друзей, а сменивший имидж Соколиный Глаз напряженно смотрит в камеру. И только Человек-муравей шутит так, будто Танос не распылил в конце «Войны бесконечности» половину Вселенной.

Вместе с Мстителями скорбят и пользователи соцсетей — кто-то из-за содержания трейлера, а кто-то — из-за спорного перевода названия фильма. Но есть и радостные вести: мы наконец-то увидели Таноса на его ферме!

Трейлер «Мстителей» — это боль

Трейлер «Мстителей» — это Человек-муравей, опоздавший на битву с Таносом

Трейлер «Мстителей» — это «Финал»

Трейлер «Мстителей» — это ожидание

Трейлер «Мстителей» — это фермер-Танос

А еще!