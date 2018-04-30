Вокруг шум: «Мстители: Война бесконечности» (без спойлеров!)

«Я сел посмотреть вторую часть фильма „Гарри Поттер и Дары смерти“, и по какой-то причине я должен был знать, почему все настроены против человека без носа. Что, это носистское общество? Там не было никакой предыстории. Как я должен был узнать, что это вообще за мальчик со шрамом? Неприемлемо»