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Вокруг шум: «Мстители: Война бесконечности» (без спойлеров!)
В России 3 мая начинается прокат фильма «Мстители: Война бесконечности». Как и положено блокбастеру такого уровня, его выходу предшествовала масштабная маркетинговая кампания — да и поклонники вселенной Marvel не сидели сложа руки. «Медуза» собрала самые интересные материалы, посвященные новым «Мстителям». Без спойлеров!
Супернарезка из всех фильмов Marvel
«Война бесконечности» — 19-й фильм кинематографической вселенной Marvel, в которой бывшие Мстители объединяются со Стражами Галактики и Доктором Стрэнджем против Таноса. Если вам не хочется пересматривать все 18 предыдущих картин, можете посмотреть супернарезку с ключевыми событиями из них.
Обратите внимание: в нарезку также вошли кадры из трейлеров «Войны бесконечности» и еще не вышедшего фильма «Человек-муравей и Оса».
Где Дэдпул?
Актер Райан Рейнольдс, который снялся в выходящем скоро «Дэдпуле 2», выложил в твиттере письмо от Тони Старка. Железный человек отвечал на просьбу Дэдпула взять его в команду Мстителей: «Нет. Совершенно точно нет. Иди приставай к Профессору Икс. Нет». Дэдпул, очевидно, послушался совета — теперь супергерою помогают мутанты.
Фейковые игрушки по «Мстителям»
Комик Джефф Визаски, который любит вешать в магазинах и на улицах абсурдные таблички, создал серию игрушек «Реваншисты». В нее вошли Невероятный Мужик, Обычный Енот, лошадь-детектив и другие абсурдные супергерои.
Все издеваются над рецензией в The New Yorker
Критик журнала The New Yorker Ричард Броуди не впечатлился «Войной бесконечности». Его главная претензия: новые «Мстители» слишком сильно опираются на предыдущие фильмы серии.
«„Мстители: Война бесконечности“ мало бы что значила в отрыве от предшественников. Герои не представлены — они просто появляются, а их поведение целиком определяется шаблонами, заданными в других фильмах», — говорилось в рецензии Броуди.
Теперь поклонники Marvel — в том числе режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн — издеваются в твиттере над рецензией Броуди, приводя примеры других сиквелов, не объясняющих зрителю, кто все эти герои.
Если бы «Мстители» были ретро-игрой
Японский аккаунт «Мстителей» выложил ролик, в котором «Война бесконечности» представлена в виде двумерной ретро-игры в духе Final Fantasy. Финальный босс — Танос, и победить его никак не получается.
«Я стою посреди дороги. Это не пешеходный переход»
Вы только что прочитали бессмысленный спойлер к «Войне бесконечности» от одного из актеров. В ролике ниже — еще три не менее бессмысленных.
Нецензурная версия «Мстителей»
В шоу Джимми Киммела есть рубрика, в которой из невинных видео делают ужасно пошлые — просто вовремя «запикивая» слова героев. Со сценами из «Мстителей» это сработало отлично: «„Где Капитан Америка научился сосать ***?“ — „В Германии“».
У кого худший костюм?
Такой вопрос задало издание Variety актерам, снявшимся в «Войне бесконечности». Актеры называли Таноса, Халка, Человека-паука, Тора и Вижна. Но худшим оказался костюм Дракса Разрушителя: каждый вечер Дэйву Батисте приходилось сидеть в сауне, чтобы мейкап на его теле размок и его можно было соскрести.
Романтичные «Мстители»
В шоу Киммела также показали «романтичную» версию трейлера «Войны бесконечности»: у Наташы Романофф и Брюса Беннера «все сложно», отношения «трудоголика Тони [Старка]» подходят к концу, а у Питера Паркера мурашки после встречи с Доктором Стренджем.
Семейка Marvel
Актеры из «Войны бесконечности» спели в шоу Джимми Фэллона пародию на песню из телесериала «Семейка Брейди». Получилась веселая песенка про гения-плейбоя Тони Старка, собравшего команду супергероев.
Пол Радд ждал четыре года с ответом Марку Руффало
В 2014 году Марк Руффало случайно влез в кадр к Полу Радду, дающему интервью. Спустя четыре года Радд ответил. Проходя мимо Руффало, представляющего «Войну бесконечности», он произнес: «Боже мой, это же Марк Руффало!»
На этом видео ничего не происходит
Но оно все равно очень милое: телеведущий Джеймс Корден катает актеров из «Мстителей» по Лос-Анджелесу, заводит их в магазин комиксов и заставляет спеть пародию на We Are the World.