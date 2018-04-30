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Вокруг шум: «Мстители: Война бесконечности» (без спойлеров!)

Meduza
15:57, 30 апреля 2018

В России 3 мая начинается прокат фильма «Мстители: Война бесконечности». Как и положено блокбастеру такого уровня, его выходу предшествовала масштабная маркетинговая кампания — да и поклонники вселенной Marvel не сидели сложа руки. «Медуза» собрала самые интересные материалы, посвященные новым «Мстителям». Без спойлеров!

Супернарезка из всех фильмов Marvel

«Война бесконечности» — 19-й фильм кинематографической вселенной Marvel, в которой бывшие Мстители объединяются со Стражами Галактики и Доктором Стрэнджем против Таноса. Если вам не хочется пересматривать все 18 предыдущих картин, можете посмотреть супернарезку с ключевыми событиями из них.

Обратите внимание: в нарезку также вошли кадры из трейлеров «Войны бесконечности» и еще не вышедшего фильма «Человек-муравей и Оса».

Эволюция кинематографической вселенной Marvel
Burger Fiction

Где Дэдпул?

Актер Райан Рейнольдс, который снялся в выходящем скоро «Дэдпуле 2», выложил в твиттере письмо от Тони Старка. Железный человек отвечал на просьбу Дэдпула взять его в команду Мстителей: «Нет. Совершенно точно нет. Иди приставай к Профессору Икс. Нет». Дэдпул, очевидно, послушался совета — теперь супергерою помогают мутанты.

Фейковые игрушки по «Мстителям»

Комик Джефф Визаски, который любит вешать в магазинах и на улицах абсурдные таблички, создал серию игрушек «Реваншисты». В нее вошли Невероятный Мужик, Обычный Енот, лошадь-детектив и другие абсурдные супергерои.

Невероятный Мужик
Обычный Енот
Рон в шляпе-федоре (Рон не включен)
Опубликовано Obvious Plant 27 апреля 2018 г.

Все издеваются над рецензией в The New Yorker

Критик журнала The New Yorker Ричард Броуди не впечатлился «Войной бесконечности». Его главная претензия: новые «Мстители» слишком сильно опираются на предыдущие фильмы серии.

«„Мстители: Война бесконечности“ мало бы что значила в отрыве от предшественников. Герои не представлены — они просто появляются, а их поведение целиком определяется шаблонами, заданными в других фильмах», — говорилось в рецензии Броуди.

Теперь поклонники Marvel — в том числе режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн — издеваются в твиттере над рецензией Броуди, приводя примеры других сиквелов, не объясняющих зрителю, кто все эти герои.

«Я включил финальную серию „Во все тяжкие“ и нахожусь в замешательстве. Кто такой Уолт? Почему я должен переживать из-за Джесси? Эти персонажи неразвиты и просто появляются из ниоткуда»
«Я сел посмотреть вторую часть фильма „Гарри Поттер и Дары смерти“, и по какой-то причине я должен был знать, почему все настроены против человека без носа. Что, это носистское общество? Там не было никакой предыстории. Как я должен был узнать, что это вообще за мальчик со шрамом? Неприемлемо»
«„В восьмом сезоне „Игры престолов“ зрителю не представляют героев, они просто появляются“. Серьезно, New Yorker? Я люблю вас, ребята, но выглядит так, словно вы понятия не имеете, как современная аудитория потребляет кино»
«Вы… Вы что… Вы что, не знаете, как работают сиквелы?»
«„Захватывающе“, — Boston Globe. „Супергеройский шедевр“, — LA Times. „Безостановочный экшн“, — Chicago Tribune. „Еще раз, что это за зеленый мужик?“, — The New Yorker»

Если бы «Мстители» были ретро-игрой

Японский аккаунт «Мстителей» выложил ролик, в котором «Война бесконечности» представлена в виде двумерной ретро-игры в духе Final Fantasy. Финальный босс — Танос, и победить его никак не получается.

«Я стою посреди дороги. Это не пешеходный переход»

Вы только что прочитали бессмысленный спойлер к «Войне бесконечности» от одного из актеров. В ролике ниже — еще три не менее бессмысленных.

Jimmy Kimmel Live

Нецензурная версия «Мстителей»

В шоу Джимми Киммела есть рубрика, в которой из невинных видео делают ужасно пошлые — просто вовремя «запикивая» слова героев. Со сценами из «Мстителей» это сработало отлично: «„Где Капитан Америка научился сосать ***?“ — „В Германии“».

Jimmy Kimmel Live

У кого худший костюм?

Такой вопрос задало издание Variety актерам, снявшимся в «Войне бесконечности». Актеры называли Таноса, Халка, Человека-паука, Тора и Вижна. Но худшим оказался костюм Дракса Разрушителя: каждый вечер Дэйву Батисте приходилось сидеть в сауне, чтобы мейкап на его теле размок и его можно было соскрести.

Which 'Avenger' has the worst costume?

Which 'Avenger' has the worst costume? We asked the cast of Marvel's "Infinity Wars"

Опубликовано Variety 26 апреля 2018 г.

Романтичные «Мстители»

В шоу Киммела также показали «романтичную» версию трейлера «Войны бесконечности»: у Наташы Романофф и Брюса Беннера «все сложно», отношения «трудоголика Тони [Старка]» подходят к концу, а у Питера Паркера мурашки после встречи с Доктором Стренджем.

Jimmy Kimmel Live

Семейка Marvel

Актеры из «Войны бесконечности» спели в шоу Джимми Фэллона пародию на песню из телесериала «Семейка Брейди». Получилась веселая песенка про гения-плейбоя Тони Старка, собравшего команду супергероев.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Пол Радд ждал четыре года с ответом Марку Руффало

В 2014 году Марк Руффало случайно влез в кадр к Полу Радду, дающему интервью. Спустя четыре года Радд ответил. Проходя мимо Руффало, представляющего «Войну бесконечности», он произнес: «Боже мой, это же Марк Руффало!»

He was waiting for this moment

На этом видео ничего не происходит

Но оно все равно очень милое: телеведущий Джеймс Корден катает актеров из «Мстителей» по Лос-Анджелесу, заводит их в магазин комиксов и заставляет спеть пародию на We Are the World.

The Late Late Show with James Corden

Султан Сулейманов

Фото в анонсе: Marvel Studios / Walt Disney

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