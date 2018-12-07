Капитан Америка плачет, а Железный Человек дрейфует в космосе. Вышел первый тизер-трейлер фильма «Мстители. Финал»

Marvel выпустила первый тизер-трейлер фантастического фильма «Мстители. Финал». Это продолжение «Войны бесконечности», в которой злодей по имени Танос с помощью могущественного артефакта уничтожил половину населения Вселенной, включая многих супергероев.

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В ролике показывают дрейфующего в космосе Железного Человека. В видео также появляются Соколиный Глаз (он отсутствовал в предыдущем фильме) и Человек-муравей, который в фильме «Человек-муравей и Оса» попал в квантовый мир — и не мог оттуда выбраться.

В России «Мстители. Финал» выйдут 25 апреля 2019 года.