«Оскар» за лучший оригинальный сценарий получил «Прочь»

В категории «Лучший оригинальный сценарий» «Оскар» получил Джордан Пил за фильм «Прочь».

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/dHzLOcCV8o — The Academy (@TheAcademy) March 5, 2018

Также были номинированы: «Любовь — болезнь», «Леди Берд» (Грета Гервиг), «Форма воды» (Гильермо дель Торо и Ванесса Тейлор) и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Мартин Макдонах).

Награду Американской Киноакадемии в номинации «Лучший адаптированный сценарий» получил Джеймс Айвори за «Зови меня своим именем».

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/cFAYypMx3Q — The Academy (@TheAcademy) March 5, 2018

Для 89-летнего Джеймса Айвори это четвертая номинация на «Оскар» и первая победа.

Также на награду в этой категории претендовали: «Горе-творец» (Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер), «Логан» (Скотт Фрэнк, Джеймс Мэнголд и Майкл Грин), «Большая игра» (Аарон Соркин) и «Ферма „Мадбаунд“» (Вирджил Уильямс и Ди Рис).