«Оскар» за лучший оригинальный сценарий получил «Прочь»

"Оскар"
03:33, 5 марта 2018
Надежный источник

В категории «Лучший оригинальный сценарий» «Оскар» получил Джордан Пил за фильм «Прочь».

Также были номинированы: «Любовь — болезнь», «Леди Берд» (Грета Гервиг), «Форма воды» (Гильермо дель Торо и Ванесса Тейлор) и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Мартин Макдонах).

Награду Американской Киноакадемии в номинации «Лучший адаптированный сценарий» получил Джеймс Айвори за «Зови меня своим именем».

Для 89-летнего Джеймса Айвори это четвертая номинация на «Оскар» и первая победа.

Также на награду в этой категории претендовали: «Горе-творец» (Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер), «Логан» (Скотт Фрэнк, Джеймс Мэнголд и Майкл Грин), «Большая игра» (Аарон Соркин) и «Ферма „Мадбаунд“» (Вирджил Уильямс и Ди Рис).

Награда Американской Киноакадемии вручается в Лос-Анджелесе 4 марта (5 марта по московскому времени) в 90-й раз.

«Оскар-2018»

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Насиловали, били, грозили утопить в проруби. Что рассказали дети из интерната под Челябинском
32 минуты
Сборник

Наши партнерские материалы