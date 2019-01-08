«Тяжкий денек, агент Фьюри?» Капитан Марвел показывает свою суперсилу молодому Сэмюэлу Л. Джексону в новом видео

Marvel выпустила новый промо-ролик супергеройского фильма «Капитан Марвел». В видео показывают сражения в космосе, совместные тренировки главной героини и ее наставника (его играет Джуд Лоу), а также процесс превращения в человека. Кроме того, в ролике много внимания уделяется Нику Фьюри — персонажу Сэмюэла Л. Джексона, которого в фильме омолодили с помощью компьютерных спецэффектов (картина станет приквелом ко всей киновселенной, поэтому герои тут моложе, чем в «Мстителях»).

Marvel Entertainment

В России фильм выйдет 7 марта.

Это первый сольный фильм Marvel про женщину-супергероя. Свои удивительные способности она получила из-за смешения собственной ДНК с ДНК инопланетной расы кри. Теперь Капитан умеет летать и стрелять лучами энергии (и поглощать ее тоже).

Считается, что именно Капитан Марвел поможет Мстителям победить Таноса. Президент Marvel Studios Кевин Файги называет ее самой могущественной супергероиней в их киновселенной.