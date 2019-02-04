На Google показал рекламу Google Translate. В ролике утверждается, что каждый день с помощью сервиса пользователи переводят более 100 миллиардов слов. Но, судя по видео, русский язык Google Translate по-прежнему не поддается!

Внимание на четырнадцатую секунду Google

В видео один из пользователей Google Translate фотографирует меню с надписями на русском языке — и пытается перевести их на английский. Например, там есть блюдо «вареники с говядиной», которое по-русски должно называться «пельмени с говядиной» (если только мясо там не вареное).

Описание икры превратилось в бессмыслицу — «импортные черный фермы подняли икра».

В первой версии материала утверждалось, что слово «pierogi» может переводиться как «вареники» только с польского языка. Это не так. Приносим извинения всем читателям и фанатам вареников.