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20 октября — ключевая дата в деле о диссертации Мединского. Что будет?
20 октября в 11 часов по Москве должно начаться заседание президиума Высшей аттестационной комиссии. Предполагается, что она даст окончательную рекомендацию министерству образования и науки по одному из главных вопросов последних недель: достоин ли министр культуры Владимир Мединский ученой степени доктора исторических наук. «Медуза» кратко рассказывает, что нужно знать об этом деле и как будет происходить заседание.
Президиум ВАК — это еще не финальная стадия
Если вы хотите лишить кого-то ученой степени, придется запастись терпением. Получив заявление, Минобрнауки сперва отправляет диссертацию на рассмотрение в один из диссертационных советов, потом ее рассматривает экспертный совет ВАК, потом президиум, и только потом, получив рекомендацию президиума, Минобрнауки принимает финальное решение. Когда это произойдет, мы не знаем.
Президиум ВАК может не согласиться с экспертным советом
2 октября экспертный совет по истории поддержал ученых, которые потребовали лишить Мединского докторской степени. Коротко их оценка диссертации министра звучит так: это не наука.
Оценка экспертного совета крайне важна, потому что этот орган — своего рода высшая профессиональная инстанция, в которой собраны не просто ученые, а именно историки — и среди них множество выдающихся исследователей. И все-таки президиум может принять иное решение и рекомендовать оставить Мединскому степень, хотя такое случается крайне редко. Член президиума ВАК, доктор биологических наук и участник «Диссернета» Михаил Гельфанд в разговоре с «Медузой» вспомнил случай депутата Мосгордумы Александра Сметанова, которого президиум постановил лишить степени, несмотря на решение экспертного совета. Гельфанд добавил, что обратные случаи тоже бывали, но не смог вспомнить конкретные примеры. Формально в таких случаях экспертный совет и президиум должны созывать специальную согласительную комиссию, но, по словам Гельфанда, обычно экспертный совет просто уступает.
Порядок работы президиума ВАК в 2017 году сильно поменялся
Президиум ВАК делится на разные профильные секции по научным направлениям. Раньше любой член ВАК мог приходить на любое заседание и голосовать, но в мае 2017 года министр образования Ольга Васильева изменила этот порядок. Теперь, к примеру, историка могут не пустить на заседание, где рассматривается диссертация по химии, и наоборот. Эксперты министерства юстиции критиковали это решение в своем отзыве: «Ограничение участия членов ВАК в заседании президиума может повлечь излишнюю закрытость заседаний и, как следствие, коррупционные риски», — писал один из авторов заключения Станислав Солнцев. Михаил Гельфанд сказал «Медузе», что это решение направлено не только против деятельности «Диссернета», но и против него лично. Гельфанд и еще несколько математиков часто посещали заседание «чужих» секций, где рассматривался вопрос о лишении ученых степеней — в частности, тех, кого «Диссернет» уличал в плагиате. Яркий пример — уже упоминавшийся случай депутата Сметанова, который защищал диссертацию по экономической теме, но ученой степени был лишен во многом благодаря усилиям биоинформатика Гельфанда.
Заседание президиума закрыто, решение принимается голосованием
Когда в июле 2017 года диссертация Мединского обсуждалась в диссовете Белгородского университета, журналисты могли следить за заседанием с помощью прямой трансляции. 20 октября ничего подобного не будет — журналисты узнают о том, как все происходило, со слов представителей президиума. По просьбе «Медузы» Михаил Гельфанд рассказал, как обычно проходят такие заседания:
«Сначала председатель экспертного совета докладывает мнение этого органа. После приглашается автор обсуждаемой диссертации. Большие начальники, как правило, на заседаниях не появляются (Мединского не было ни на диссовете в Белгороде, ни на экспертном совете в Москве — прим. „Медузы“). Ему задают вопросы по его работе до тех пор, пока не решат, что хватит. Несколько вопросов может задать и заявитель [который просил лишить человека степени]. После этого в зале остаются только члены президиума, они обсуждают дело и голосуют — в открытую, руками. В гуманитарной секции президиума примерно 20 человек, но голосовать могут и другие члены ВАК, если у них подходящая специальность. Никакой резолюции не публикуется, и даже членам президиума не рассылаются протоколы заседания».
За несколько дней до заседания президиума диссертация Мединского вновь оказалась в центре внимания СМИ
16 октября «Новая газета» опубликовала статью под заголовком «А была ли вообще защита диссертации Мединского?». Журналисты поговорили с учеными, которые были указаны в автореферате диссертации в качестве официальных оппонентов, и те сказали, что в действительности они оппонентами не были. Члены экспертного совета прошлого созыва сообщили изданию, что они не готовили положительного отзыва на диссертацию Мединского, как того требует порядок.
Представители Мединского в ответ заявили, что журналисты ссылаются на черновой вариант автореферата, защита была, просто там были другие оппоненты. Несмотря на то что они даже опубликовали фрагмент скана «настоящего» автореферата, реакция выглядела не слишком убедительно.
Вечером 18 октября научный руководитель Государственного архива, член ВАК, историк Сергей Мироненко решил проверить, какие оппоненты указаны в автореферате Мединского, и запросил диссертационное дело в Минобрнауки, но ему отказались выдать документы под очень странным предлогом.
И еще: 16 октября, за несколько дней до заседания президиума, из его состава исключили одного из защитников Мединского Николая Аристера.