Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук

Иван Бабицкий
14:08, 2 октября 2017
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Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Об этом сообщает один из заявителей о лишении Мединского степени Иван Бабицкий.

Решение было принято вопреки заключению диссертационного совета, который ранее постановил, что оснований для лишения Мединского ученой степени нет. Источник «Медузы» в экспертном совете рассказал, что решение было принято с формулировкой «ненаучность». За лишение Мединского ученой степени проголосовали 17 членов совета, против — трое, один воздержался.

После экспертного совета решение должно быть утверждено президиумом ВАК и Министерством образования и науки.

«Ни в теории, ни в практике нет ни малейшей возможности, чтобы министерство не издало приказ [о лишении Мединского ученой степени]. Если только Мединский не заминирует здание ВАК, не обольет его бензином и не сожжет, он, конечно же, будет лишен степени через непродолжительное время», — рассказал «Медузе» один из основателей движения «Диссернета» (занимается исследованием диссертаций) Андрей Заякин.

«Это всего лишь рекомендация и никакого последствия она не имеет, все будет решаться на следующем [уровне] — на президиуме ВАК», — заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

7 июля 2017 года диссертационный совет Белгородского государственного университета рассмотрел работу Мединского и не нашел в ней оснований для лишения министра ученой степени.
До этого рассмотрение заявления против Мединского дважды переносилось по разным причинам. Заявители, в том числе Бабицкий, считают, что работа министра не отвечает критериям научного исследования и построена на субъективных выводах, не подкрепленных фактами.

Диссертация Мединского

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