Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук
Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Об этом сообщает один из заявителей о лишении Мединского степени Иван Бабицкий.
Решение было принято вопреки заключению диссертационного совета, который ранее постановил, что оснований для лишения Мединского ученой степени нет. Источник «Медузы» в экспертном совете рассказал, что решение было принято с формулировкой «ненаучность». За лишение Мединского ученой степени проголосовали 17 членов совета, против — трое, один воздержался.
После экспертного совета решение должно быть утверждено президиумом ВАК и Министерством образования и науки.
«Ни в теории, ни в практике нет ни малейшей возможности, чтобы министерство не издало приказ [о лишении Мединского ученой степени]. Если только Мединский не заминирует здание ВАК, не обольет его бензином и не сожжет, он, конечно же, будет лишен степени через непродолжительное время», — рассказал «Медузе» один из основателей движения «Диссернета» (занимается исследованием диссертаций) Андрей Заякин.
«Это всего лишь рекомендация и никакого последствия она не имеет, все будет решаться на следующем [уровне] — на президиуме ВАК», — заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.