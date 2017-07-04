Мединский ответил критикам своей диссертации статьей в «Российской газете». Что с ней не так?

7 июля диссертационный совет Белгородского университета рассмотрит вопрос о лишении министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Мединский защитил свою диссертацию в 2011 году. С тех пор многие профессиональные исследователи указывали на полную несостоятельность его работы. Весной 2016 года трое ученых (два доктора исторических наук и один исследователь со степенью Ph. D.) подали в Министерство образования и науки заявление , в котором подробно проанализировали работу Мединского и потребовали признать ее ненаучной и лишить министра культуры ученой степени. 4 июля министр ответил своим критикам на страницах государственной «Российской газеты». «Медуза» объясняет, почему его ответ несостоятелен.

Мединский сам придумал образ своих оппонентов

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Не на летающем же острове Лапута поселились граждане из «Диссернета»?

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Итак, суть претензий к моей работе сформулирована в коллективном письме группы ученых-«либералов» в газете «Коммерсант», 28.10.2016…

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Получатель грантиков какого-то болонского евроуниверситета, греясь на озере Комо, так, верно, и рассуждает.

Что не так

Заявление о лишении Мединского ученой степени писали не в «Диссернете» — этот проект ищет в работах некорректные заимствования, а не оценивает их научные достоинства. Диссертацию Мединского проанализировали трое ученых — доктор исторических наук Константин Ерусалимский, доктор исторических наук Вячеслав Козляков и филолог Иван Бабицкий. Но надо также отметить, что Бабицкий работает в «Диссернете» — и этот проект поддержал заявление ученых.

Мединский огульно называет всех своих критиков «либералами», используя это слово как ругательство. При этом он ссылается на коллективное письмо 24 членов Российской академии наук. Непонятно, откуда министр знает о политических взглядах ученых, а главное, какое это имеет отношение к сути их претензий.

Автор статьи предельно прямолинейно использует главный прием российских властей в борьбе с любой критикой: надо сказать, что критикующий — либерал и получает иностранные гранты.

Мединский, кажется, искренне не понимает, что такое историческая наука

Цитаты

То есть в диссертации, посвященной трудам иностранцев о России XV—XVII веков, я не имел права становиться на позицию интересов своей страны. Это, мол, антинаучно. Что ж, это вопрос уже не личный и даже не узконаучный, а, прямо скажем, идеологический.

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Историк — всегда заложник своих убеждений. Да, профессиональная этика и правила требуют от ученого стремиться быть объективным.

<…>

Иначе говоря, всякая история, если по-честному, есть современная история. Ибо каждый смотрит в прошлое с позиции своего дня.

Что не так

Приведенные цитаты говорят сами за себя и не нуждаются в комментариях. Но все-таки: научная работа основана на методологии, на которую не могут влиять ни национальные интересы страны, ни собственные убеждения. Безусловно, иногда ученые, как замечает Мединский, становятся заложниками своих убеждений, но это повод для критики ученого сообщества, а не для гордости.

Мединский пытается изобразить из себя жертву подавления свободы слова

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Впрочем, в том, что именно так называемые либералы, как раз ничего удивительного нет. Классическая либеральная идея в современном евроатлантическом мире давно уже трансформировалась в своего антипода — абсолютную нетерпимость к инакомыслию, готовность с решимостью крестоносцев — огнем и мечом — выжигать любые иные мнения.

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Кстати, сами «либералы», сочиняя историю, даже не пытаются выглядеть беспристрастными. Этого они требуют только от нас. Вспомните пресловутый «ролик по истории России» в «Ельцин-центре». Пересмотрите внимательно. Градус идеологизированности такой — «Краткий курс» отдыхает.

Что не так

Никто не ставит в вину Мединскому, что ему не нравится, как иностранные источники говорят о российском государстве XV—XVII веков. И что он считает, что это как-то вредит современным национальным интересам России. Всякий человек волен написать все, что он хочет, на любую тему. Но докторская диссертация по истории — это квалификационная работа, которая должна подтвердить, что соискатель отвечает определенным требованиям и что он умеет пользоваться принятым в современном мире научным аппаратом. Текст, поданный Мединским в качестве диссертации, не отвечает этим требованиям. И беда не в том, что Мединский защищает дерзкую научную гипотезу, а злые либералы его травят. А в том, что автор делает такие ошибки, за которые ставят двойку школьникам, — например, утверждает, что православные церковные книги писались на русском языке. И еще в том, что соискатель вообще незнаком с принципом доказательности и подменяет ссылки на источники формулой «на самом деле» (встречается в диссертации 131 раз) — приводит цитату из источника, а потом пишет: на самом деле было иначе.

Отдельно хочется отметить аргумент Мединского о ролике по истории России, выпущенном «Ельцин-центром». Автор этого ролика не получал за него ученой степени доктора наук.

Мединский ничего не отвечает на конкретные претензии критиков

Вот далеко не полный список претензий, которые министр культуры оставил без внимания в своей статье в «Российской газете»:

Детские фактические ошибки

Полное незнание материала

Игнорирование принципа доказательности

Ссылки на научные монографии, которых никто никогда не видел

Недобросовестные заимствования — в том числе с сайта по продаже рефератов

И последнее. В конце своей статьи Мединский ехидно удивляется, что дискуссия о его диссертации развернулась только сейчас, хотя работа защищалась в 2010–2011 годах:

Но ведь никто не брался ее оспорить и позже, на пике активности «Диссернета», даже в первые годы моей работы министром культуры. Почему сейчас? Что случилось? Подошел очередной грант? Близятся выборы? Или сама тема — опоры на нацинтересы, суверенитета в проведении культурной и исторической политики — стала с усилением внешнего давления на Россию более актуальной?

Это тоже неправда. Профессиональные историки начали громить диссертацию Мединского гораздо раньше — не позднее весны 2012 года. Вот несколько работ:

«Пещерное источниковедение» (А.Н.Лобин)

«Без навыков историка» (В.В.Пенской)

О плагиате в докторской диссертации В.Р.Мединского («Актуальная история»)