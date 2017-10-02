Как Владимира Мединского полтора года пытались лишить ученой степени. И, кажется, лишили! Цепочка событий

27 июня 2011 года

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В Российском государственном социальном университете состоялась защита докторской диссертации тогда еще депутата Государственной думы Владимира Мединского. Работа по специальности «Отечественная история» называлась «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков». Мединский, который получил журналистское образование и никогда не был известен как историк, стал доктором исторических наук. До этого он успел получить докторскую степень по политологии, и «Диссернет» нашел в его диссертациях некорректные заимствования.

26 апреля 2016 года

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В Министерство образования и науки России поступило заявление о лишении Мединского докторской степени по истории. Доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также филолог Иван Бабицкий утверждали, что работа Мединского в принципе не является историческим исследованием: он допускает «грубейшие ошибки» и свои выводы подкрепляет не доказательствами, а оборотом «на самом деле». Кроме того, выяснилось, что Мединский упомянул в списке своих публикаций пять монографий, которых никто никогда не видел.

4 октября 2016 года

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Диссертационный совет Уральского федерального университета должен был по представлению Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рассмотреть претензии к работе Мединского. Источники «Медузы» сообщали, что ученые собирались поддержать заявление о лишении министра степени. Мединский попросил перенести заседание, а уже через три дня, 7 октября, ВАК отозвала материалы по его диссертации из УрФУ.

7 февраля 2017 года

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Работу Мединского передали на рассмотрение в диссертационный совет Московского государственного университета . Но и этот совет не стал ее рассматривать. Одни члены совета сказали, что им просто не прислали текст диссертации; другие — что работу не стали оценивать, так как министра никто не обвинял в некорректных заимствованиях.

7 июля 2017 года

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Более чем через год после подачи жалобы на диссертацию Мединского ее впервые рассмотрели по существу. Заседание проходило в диссертационном совете Белгородского государственного университета . Там решили, что в работе министра «элементы тенденциозности не подменяют научность». Один из участвовавших в обсуждении, историк Александр Масленников, даже сказал: «Не наше дело обсуждать, как он написал свои десять научных работ и диссертацию, он великий человек!» В результате совет почти единогласно решил не лишать Мединского ученой степени.

2 октября 2017 года

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