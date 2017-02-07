Диссовет МГУ отказался рассматривать диссертацию Владимира Мединского. Главное

Диссертационный совет МГУ отказался рассматривать докторскую диссертацию министра культуры Владимира Мединского. Члены совета по-разному объясняют такое решение. Декан исторического факультета МГУ Иван Тучков сказал, что оно принято из-за отсутствия обвинений в плагиате. Одновременно на заседании объявили, что рассмотрения не будет, потому что текст работы не поступил в диссовет. В апреле 2016 года группа ученых написала заявление в Министерство образования: они подробно проанализировали диссертацию Мединского, пришли к выводу, что она не имеет никакого отношения к науке, и попросили лишить министра культуры ученой степени. Диссовет должен был рассмотреть заявление и направить свое решение в Высшую аттестационную комиссию (ВАК), которая в свою очередь будет давать рекомендации Министерству образования — лишать Мединского ученой степени или нет. «Медуза» рассказывает главное об этой истории.

Диссовет МГУ не стал рассматривать диссертацию, потому что не получил текста докторской Владимира Мединского. На заседании председатель диссертационного совета Андрей Голиков объявил, что оснований рассматривать работу по существу нет, потому что диссертация [в совет] не поступила. Об этом «Медузе» сообщил член диссовета историк Сергей Мироненко. Его слова подтвердил историк Антон Горский. «Мнения разделились, высказывалось мнение, что раз диссертации нет, то надо об этом заявить и затребовать ее, но поддержки большинства предложение не получило», — добавил Горский. Источник «Газеты.ру» в диссовете объяснил, что диссертация просто по ошибке попала на другой факультет.

При этом декан исторического факультета МГУ Андрей Тучков говорит, что решение не рассматривать диссертацию Мединского по существу было принято из-за того, что в материалах диссертационного дела не было указаний на «необоснованные заимствования» и нарушения процедуры защиты.

Проблемы диссертации Мединского — не в «необоснованных заимствованиях». У министра культуры две докторские диссертации — по политологии и по истории. В первой сотрудники сообщества «Диссернет» нашли многочисленные следы некорректных заимствований; следы заимствований обнаружены и в исторической работе. Однако в этом случае основные претензии ученых вызвал не плагиат: авторы заявления (доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, филолог Иван Бабицкий) указывали, что диссертация не имеет научной ценности и ее вообще нельзя назвать научной работой.

Мединский игнорирует принятые методы исторической науки, подменяя анализ источников собственным мнением. В тексте то и дело встречаются детские ошибки. Список научных публикаций Мединского состоит из пяти монографий, но их никто не видел. Плагиат — не единственный повод, по которому в России ученого можно лишить степени доктора наук.

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Авторы заявления раскритиковали решение диссовета МГУ. Филолог Иван Бабицкий в интервью «Медузе» назвал это решение безграмотным и незаконным: «Во-первых, в заявлении на самом деле есть пункт о некорректном заимствовании, есть и это обвинение в том числе. Во-вторых, у совета просто нет компетенции решать, соответствует ли заявление требованиям о лишении ученой степени, и вообще — рассматривать или не рассматривать. Это просто противоречит разделению компетенций между ВАК и советом. Именно ВАК принимает заявление, и его юристы решают, принимать заявление к рассмотрению или нет».

Доктор исторических наук Вячеслав Козляков в письме «Медузе» напомнил, что речь в заявлении в Министерство образования шла об отсутствии в работе Мединского «научного смысла», а также о «„лженаучности“ диссертации, обмане научного сообщества путем ссылок на отсутствующие в природе монографии, подтасовке архивных ссылок и библиографии».

Диссовет МГУ — не первый диссовет, которому не удается рассмотреть работу Мединского. В 2016 году ВАК поручил оценить диссертацию министра культуры диссовету Уральского федерального университета. По неподтвержденным данным, там собирались дать отрицательный отзыв на работу. Сначала Мединский попросил отложить заседание, потому что не сможет присутствовать на нем лично, а потом ВАК отозвал диссертацию из УрФУ, потому что по правилам диссовет должен был принять решение не дольше чем за два месяца.

Представители Мединского сказали, что он «уважает решение диссовета». В пресс-службе сообщили, что министр готов к любой научной полемике и будет отстаивать свое мнение как ученого, а вся история c заявлением о лишении его ученой степени «с самого начала была похожа на политический заказ».

Дальнейшую судьбу диссертации Мединского должен решать экспертный совет ВАК. Диссоветы оценивают диссертацию по поручению Высшей аттестационной комиссии. И именно ВАК должен дать рекомендации Министерству образования о том, лишать Мединского ученой степени доктора наук или нет. Пока председатель комиссии Владимир Филиппов отказывается от комментариев — он сказал «Интерфаксу», что нужно дождаться официального ответа из диссовета МГУ.