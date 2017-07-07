Недостатки улетают в облака Диссовет Белгородского университета защитил докторскую диссертацию Владимира Мединского. Репортаж «Медузы»

Диссовет Белгородского госуниверситета признал диссертацию министра культуры Владимира Мединского отвечающей всем необходимым требованиям и рекомендовал не лишать его степени доктора исторических наук. Из 22 членов 19 поддержали это решение, еще трое воздержались. Таким образом, диссовет проголосовал против заявления троих ученых, указывавших на фактические и методологические ошибки в работе Мединского, заимствования и отсутствие обязательных публикаций. По просьбе «Медузы» белгородский журналист Игорь Ермоленко рассказывает, как проходило заседание.

Оскорбительный тон заявления

«Прежде чем отвечать на заявление , следует отметить оскорбительный тон этого документа, не имеющего ничего общего с научной дискуссией», — начал заседание секретарь совета, профессор Белгородского университета Сергей Богданов. В качестве примера он привел фразу из заявления о том, что «географические познания В.Р. Мединского, видимо, хромают даже по меркам первого курса исторического факультета, а то и выпускного класса средней школы». Таким образом авторы прокомментировали цитату из диссертации Мединского, где тот пишет, что Несмотря на «оскорбительный тон», совет все же не стал отклонять заявление.

Проект заключения заранее подготовила комиссия диссовета, состоящая из нескольких его участников. На заседании Богданов зачитал этот документ: комиссия решила, что диссертация Мединского «охватывает все задачи и поставленные цели, соответствует всем требованиям», а «заимствования без ссылки не могут быть доказательством плагиата». Отвергла комиссия и претензии к научному подходу Мединского, который считает главным мерилом истинности и достоверности исторического труда национальные интересы России. Богданов объяснил, что «элементы тенденциозности не подменяют научность». Требования заявителей о лишении автора диссертации ученой степени признали необоснованными.

«Он великий человек!»

После того как Богданов перестал читать заключение комиссии, начали выступать члены диссовета. Каждому выступающему отвели по три минуты. Доктор исторических наук Владимир Шилов заявил, что диссертация Мединского «решает крупную научную проблему». «Безусловно, в ней могут быть недостатки. Но если мы положим на весы достоинства и недостатки, то последние улетят в облака», — заявил Шилов. Историк тоже попенял заявителям за неуважительный тон. «Владимир Мединский — известная личность, и когда у критиков не хватает аргументов против таких оппонентов, они начинают использовать ругательные слова и оскорбления», — возмутился ученый.

Профессор философии Павел Ольхов поддержал Сергея Богданова и сказал, что «идеологический вопрос» вообще должен быть снят с повестки заседания, поскольку имеет практическую ценность для науки и страны. О Мединском и его работе Ольхов высказался прямо: «Не наше дело обсуждать, как он написал свои десять научных работ и диссертацию», он великий человек!»

Пропавшая монография

Заявителей на заседании представлял сотрудник проекта «Диссернет» Андрей Заякин. Он начал свое выступление с того, что как физик не вполне может комментировать достоинства работы по истории, но хотел бы обратить внимание на формальную часть. Заякин напомнил совету, что для защиты докторской нужно иметь определенное количество научных публикаций, и хотя Мединский указывал их названия при подаче заявления в ВАК, некоторых работ никто так в глаза и не видел. В первом варианте автореферата соискатель указал пять монографий, но потом подал новую версию, где осталась всего одна.

Андрей Заякин Игорь Ермоленко

Позже к трибуне вышел советник министра Михаил Мягков с небольшой книгой. Он объяснил, что это и есть научная монография Мединского. Заякин встал со своего места и подошел к Мягкову — он хотел взглянуть на книгу, но тот сопротивлялся. Сооснователь «Диссернета» сходу назвал монографию фальшивкой. Он все-таки сумел завладеть книгой, отнес к себе на место и начал фотографировать развороты. После заседания он рассказал, что книгу напечатали недавно. «Книга представляет собой плохо переработанный и плохо вычищенный текст диссертации Мединского, что подтверждается на нескольких страницах, где работа и называется диссертацией», — уточнил Заякин.

19 голосов за, трое воздержались

«Я поняла, кто будет единственной, кто не будет поддерживать решение совета», — начала свое выступление доктор философских наук Наталья Бросова. Она указала, что в работе не выдержана методология и логика научного труда, что автор не освоил навыков научного изложения, в отличие от публицистики. «Диссертация Мединского — это познавательное и занимательное чтиво, но не более того», — закончила философ. Несмотря на жесткую отповедь, Наталья Бросова не стала голосовать против заключения комиссии, а просто воздержалась.

19 из 22 членов диссертационного совета поддержали заключение комиссии диссовета и научную честь Владимира Мединского. Против этого решения никто не высказался — воздержаться решил даже историк Виталий Пенской, который еще в 2012 году разгромил диссертацию в статье с заголовком «Без навыков историка». Такое же решение принял и новичок диссертационного совета Александр Нефедкин. Все трое воздержавшихся отказались говорить с журналистами.

Представитель Мединского Михаил Мягков после заседания объявил о поражении заявителей и поделился мнением об их истинных мотивах. «Сегодня у нас 2017 год, идут санкции против России, информационная война против государства. А человек своей диссертацией находит истоки этой информационной войны, которая велась против нашей России еще с XV, XVI и XVII веков. Другими словами, виден политический заказ вот этого заявления, которое появилось сегодня», — сообщил Мягков.