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Мединский отвечает на обвинения в том, что его диссертация ненаучна. Максимально коротко
Меня обвиняют в том, что в научной диссертации я необъективен и встал на «позицию интересов своей страны». Но ведь объективных историков не бывает — и Нестор-летописец не был объективен. И уж либералы — они-то точно необъективны. Идеи и мифы — это тоже факты. Достоверного прошлого не существует. И «истинно научных» исторических концепций нет. Всякая история пишется с позиции своего дня. Кто управляет историей, управляет будущем. А значит — исторические труды и события можно рассматривать с «позиции национальных интересов».
Фото в анонсе: Доминик Бутен / ТАСС