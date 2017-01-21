Мединский пообещал публично высмеять нападки на свою диссертацию
Министр культура РФ Владимир Мединский заявил, что готов публично защищать свою позицию на диссертационном совете МГУ, который должен рассмотреть его диссертацию.
По словам министра, он «абсолютно готов к публичной дискуссии».
«Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции, и любые нападки на нее под предлогом рассмотрения научной диссертации будут мной публично высмеяны,» — заявил Владимир Мединский.
Владимир Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков».
В апреле 2016 года группа ученых подала заявление в Минобрнауки с просьбой лишить Мединского степени доктора наук из-за того, что его диссертация министра «пестрит грубейшими ошибками». Мединский назвал это требование «доносом в лучших традициях лысенковщины».
Заседание диссертационного совета МГУ, который должен изучить диссертацию и рассмотреть вопрос о лишении Мединского степени, несколько раз откладывалось.