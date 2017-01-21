Мединский пообещал публично высмеять нападки на свою диссертацию

«Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции, и любые нападки на нее под предлогом рассмотрения научной диссертации будут мной публично высмеяны,» — заявил Владимир Мединский.

По словам министра, он «абсолютно готов к публичной дискуссии».

Министр культура РФ Владимир Мединский заявил, что готов публично защищать свою позицию на диссертационном совете МГУ, который должен рассмотреть его диссертацию.

Владимир Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков».

В апреле 2016 года группа ученых подала заявление в Минобрнауки с просьбой лишить Мединского степени доктора наук из-за того, что его диссертация министра «пестрит грубейшими ошибками». Мединский назвал это требование «доносом в лучших традициях лысенковщины».

Заседание диссертационного совета МГУ, который должен изучить диссертацию и рассмотреть вопрос о лишении Мединского степени, несколько раз откладывалось.