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Президиум ВАК решил сохранить ученую степень Мединского

Интерфакс
10:02, 20 октября 2017
Надежный источник
Обновление. В пресс-службе Минобрнауки заявили, что готовится приказ об отказе лишать Мединского докторской степени.

Президиум Высшей аттестационной комиссии посчитал несостоятельными претензии к докторской диссертации по истории министра культуры Владимира Мединского. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает «Интерфакс», а также один из авторов жалобы на диссертацию Иван Бабицкий.

«Решение принято — 70% за, 30% против», — заявил сам Мединский.

Таким образом президиум не поддержал позицию экспертного совета ВАК по истории, который признал работу «ненаучной» и рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук.

Из-за противоречий между двумя органами может быть созвана согласительная комиссия. При этом член ВАК Михаил Гельфанд рассказывал «Медузе», что обычно в таких случаях экспертный совет уступает и меняет решение.

Окончательно решение об ученой степени Мединского будет принимать Министерство образования и науки.

В 2011 году Мединский, к тому времени уже доктор политологии, защитил диссертацию по истории на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков».
На докторскую диссертацию по истории в 2016 году была подана жалоба, в которой филолог Бабицкий и двое историков указывали, что Мединский некорректно работает с историческими источниками, а доказательства зачастую подменяет выражением «на самом деле».
Жалобу на диссертацию с третьей попытки рассмотрели в диссертационном совете Белгородского государственного университета. Там посчитали, что работа отвечает всем необходимым требованиям.

Диссертация Мединского

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