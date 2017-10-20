Президиум ВАК решил сохранить ученую степень Мединского

Обновление. В пресс-службе Минобрнауки заявили, что готовится приказ об отказе лишать Мединского докторской степени.

Президиум Высшей аттестационной комиссии посчитал несостоятельными претензии к докторской диссертации по истории министра культуры Владимира Мединского. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает «Интерфакс», а также один из авторов жалобы на диссертацию Иван Бабицкий.

«Решение принято — 70% за, 30% против», — заявил сам Мединский.

Таким образом президиум не поддержал позицию экспертного совета ВАК по истории, который признал работу «ненаучной» и рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук.

Из-за противоречий между двумя органами может быть созвана согласительная комиссия. При этом член ВАК Михаил Гельфанд рассказывал «Медузе», что обычно в таких случаях экспертный совет уступает и меняет решение.

Окончательно решение об ученой степени Мединского будет принимать Министерство образования и науки.