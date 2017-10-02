2 октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. При этом в июле 2017 года диссертационный совет Белгородского государственного университета не нашел оснований для лишения министра ученой степени. За лишение Мединского степени проголосовали 17 членов совета, против — трое, один воздержался. «Медуза» попросила члена экспертного совета ВАК, доктора исторических наук Игоря Курукина рассказать, как проходило заседание.

Экспертный совет не правомочен совершать никаких юридических операций, мы можем только рекомендовать или не рекомендовать что-то президиуму, который и будет принимать окончательное решение. Прислушается ли президиум к нашему решению, предсказать сложно. Пока неизвестно, кто именно там будет присутствовать, будут ли среди этих людей специалисты по данной теме, и какие аргументы будут звучать на заседании.

Перед сегодняшним заседанием был подготовлен проект заключения с большим количеством замечаний, с которыми были согласны все присутствующие сегодня на заседании. Никто не спорил с тем, что автор не владеет историковедческим инструментарием, необходимым для такой работы, а сама она не представляет собой профессионального исследования данного предмета, не отвечает необходимым требованиям.

Вместо диссертации получилось авторское видение, и в этом нет ничего плохого, если бы человек писал научно-популярную работу и не претендовал на докторскую степень.

С тем, что эта работа непрофессиональна, были согласны все. Но у нас возник юридический вопрос. Сейчас встает вопрос о лишении докторской степени, но формально [Мединский] защитил диссертацию, она получила одобрение, прошла необходимые процедуры. С этой точки зрения претензии могут быть только морального плана — оппоненты не являются специалистами в данной области, но они доктора наук, то есть соответствуют необходимым критериям.

На заседании были заданы вопросы представителям заявителя и диссертанта. Они тоже высказали то, что считали нужным. А дискуссия длилась недолго и касалась только формулировки нашего решения — по содержанию были согласны все: все высокопрофессиональные коллеги понимали, что это не диссертация.

От голосования воздержался только председатель нашей коллегии — чтобы не давить своим авторитетом. В итоге со своей стороны мы предложили президиуму рассмотреть вопрос о лишении диссертанта докторской степени.