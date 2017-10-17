Мединский ответил на обвинения в том, что он вообще не защищал докторскую. Вышло не очень

20 октября президиум ВАК должен рассмотреть вопрос о лишении министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Группа ученых обратилась с таким заявлением в Минобрнауки в 2016 году — по мнению исследователей, работа Мединского носит ненаучный характер. В начале октября экспертный совет ВАК согласился с этим выводом. 16 октября «Новая газета» опубликовала статью , из которой следует, что ненаучность — не единственная проблема диссертации Мединского. Возможно, он ее не защищал вовсе или защищал, но с серьезными нарушениями процедуры. Представители Мединского заявили, что журналисты издания ошибаются. «Медуза» объясняет, почему ответ министра и его сторонников звучит не слишком убедительно.

В чем обвиняют Мединского?

Оппоненты, упомянутые в автореферате диссертации — профессора Владимир Лавров и Александр Борисов, — сказали «Новой газете», что в действительности не были оппонентами на этой защите. Несколько членов экспертного совета ВАК (и в том числе председатель прошлого созыва Юрий Пивоваров) сообщили изданию, что совет не давал положительного отзыва на работу , как того требует процедура присвоения ученой степени доктора наук. «Эту диссертацию просто не обсуждали, решили отложить почему-то. Почему — не помню. Отзыва никакого не было — это точно. А потом мы узнали, что она утверждена», — сказала «Новой газете» член экспертного совета прошлого созыва Виктория Уколова.

Что отвечает Мединский?

Версия стороны Мединского такая: Лаврову и Борисову предлагали стать оппонентами, но они отказались, поэтому в результате на защите оппонировали доктора наук Владимир Семин, Владимир Тымчик и Анатолий Королев . Версия автореферата, на которую ссылается «Новая газета» и где упомянуты Лавров и Борисов, — это черновик, и ссылаться на него не стоит. В твиттере Российского военно-исторического общества появился скан якобы настоящего автореферата; представители Мединского отправили копию документа «Ведомостям». Из оппонентов Мединского, о которых стало известно только 17 октября, «Медузе» удалось связаться лишь с Семиным. Тот подтвердил, что был оппонентом, но не стал вдаваться в подробности, сообщив лишь, что «защита ничем особенно не выделялась».

Сведения о том, что экспертный совет не давал положительного отзыва на работу Мединского, представители министра подробно не комментируют . Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов в разговоре с «Медузой» сказал, что он «более чем уверен, что это тоже ложная информация». Кононов добавил, что не считает «Новую газету» источником достоверной информации. По его словам, все это «информационный шум, который признан сформировать определенное мнение и каким-то образом повлиять на решение президиума ВАК, которое, предположительно, состоится 20 октября».

Почему ответ Мединского и его сторонников выглядит странно?

Копия автореферата Мединского, как и копии всех печатных изданий в России, хранится в Российской государственной библиотеке. Один из авторов заявления о лишении Мединского ученой степени Иван Бабицкий 11 апреля 2016 года скопировал хранящийся в РГБ автореферат и заверил каждую страницу у ученого секретаря библиотеки . Из этой заверенной копии следует, что оппонентами были именно Лавров и Борисов, а не Семин, Тымчик и Королев (скан страницы с указанием оппонентов есть в распоряжении редакции и опубликован на сайте «Новой газеты»). Кононов в разговоре с «Медузой» усомнился в достоверности этого скана. На сайте РГСУ, где по документам в 2011 году прошла защита докторской диссертации Мединского, тоже хранится копия автореферата. И там тоже в числе оппонентов указаны Лавров и Борисов.

Что касается реакции на высказывания членов экспертного совета, Кононов снова напомнил о своем недоверии к «Новой газете» и предложил уточнить эту информацию у собеседников издания. Вадим Рогинский подтвердил «Медузе» сведения, которые он сообщил «Новой»: экспертный совет ВАК не рассматривал работу Мединского и не давал положительного отзыва . Он добавил, что порядок требовал присутствия Мединского на заседании экспертного совета, как и любого соискателя, который формально не работает в научной или образовательной сфере (Мединский тогда был депутатом Госдумы), но его там не было.

По словам сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина, опубликованный 17 октября скан якобы настоящего автореферата диссертации Мединского в любом случае свидетельствует о нарушении. Или его исправили уже после отправки копии в РГБ и Рособрнадзор (что запрещено), или этот документ вообще не имеет к настоящей защите никакого отношения.

«Новые» оппоненты диссертации Мединского — кто они?

Анатолий Акимович Королев, 1940 года рождения, доктор исторических наук, профессор. Выпускник Тульского государственного педагогического института. С 1973 года работал в Высшей комсомольской школе (сейчас — Московский гуманитарный университет). Более 20 лет был председателем диссертационного докторского совета по историческим наукам при МосГУ. По данным проекта «Диссернет», Королев участвовал в качестве оппонента в защите семи диссертаций с некорректными заимствованиями.

Владимир Прокофьевич Семин, 1942 года рождения, доктор исторических наук, профессор, полковник в отставке. Выпускник Военно-политической академии (высшего военного учебного заведения Вооруженных сил СССР). Был заместителем начальника кафедры истории по научной работе академии. После увольнения из армии работал заведующим лабораторией в историческом отделе исследовательского центра пограничных войск ФСБ. Возглавлял диссертационный совет по историческим наукам при Московском пограничном институте, был заместителем председателя диссовета по историческим наукам при Военном университете Министерства обороны РФ.

Владимир Ильич Тымчик, 1949 года рождения, доктор исторических наук, профессор кафедры юриспруденции Московского государственного университета управления правительства Москвы. Выпускник Суворовского училища и Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища. С 1986 года преподавал в Военно-дипломатической академии ГРУ, возглавлял кафедру.