«Не открывает ничего нового». Экспертный совет ВАК упрекнул Мединского в неоригинальности исследования

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) раскритиковал диссертацию министра культуры Владимира Мединского за необъективный анализ источников и неоригинальность темы исследования. Об этом со ссылкой на текст заключения совета пишет «Коммерсант».

Авторы заключения указывают, что Мединский «не открывает ничего нового» и «вводит читателей в заблуждение», указывая, что он впервые сформулировал тезис о том, как иностранцы формируют стереотипы (мифы) о России.

Утверждение Мединского, сделанное в работе, что «взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда» в экспертном совете назвали ложным. Там напомнили, что «критерии достоверности исторического исследования определяются принципами и методами, имеющими универсальный характер».

Помимо этого в своей диссертации министр использует иностранные источники только в виде перевода на русский язык, а в работе с русскими летописями «обходит вниманием» те свидетельства, которые противоречат теме его исследования.

Сам Мединский отказался комментировать решение экспертного совета ВАК, заявив, что он там не присутствовал.