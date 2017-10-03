«Не открывает ничего нового». Экспертный совет ВАК упрекнул Мединского в неоригинальности исследования

Коммерсант
06:46, 3 октября 2017
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Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) раскритиковал диссертацию министра культуры Владимира Мединского за необъективный анализ источников и неоригинальность темы исследования. Об этом со ссылкой на текст заключения совета пишет «Коммерсант».

Авторы заключения указывают, что Мединский «не открывает ничего нового» и «вводит читателей в заблуждение», указывая, что он впервые сформулировал тезис о том, как иностранцы формируют стереотипы (мифы) о России.

Утверждение Мединского, сделанное в работе, что «взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда» в экспертном совете назвали ложным. Там напомнили, что «критерии достоверности исторического исследования определяются принципами и методами, имеющими универсальный характер».

Помимо этого в своей диссертации министр использует иностранные источники только в виде перевода на русский язык, а в работе с русскими летописями «обходит вниманием» те свидетельства, которые противоречат теме его исследования.

Сам Мединский отказался комментировать решение экспертного совета ВАК, заявив, что он там не присутствовал.

2 октября экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Окончательное решение будет принимать президиум ВАК, а затем Министерство образования и науки.
Ранее диссертацию Мединского неоднократно пытались рассмотреть диссертационные советы. Поводом стала жалоба историков на методы, которые использует Мединский в работе. 7 июля 2017 года диссертационный совет Белгородского государственного университета постановил, что работа Мединского соответствует всем требованиям.

Диссертация Мединского

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