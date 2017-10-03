«Автор представил свое видение истории». Глава Минобрнауки — о диссертации Мединского
Министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что окончательно решение по ученой степени министра культуры Владимира Мединского пока не принято. Об этом она рассказала после рекомендации экспертного совета ВАК лишить Мединского степени доктора исторических наук.
Васильева напомнила, что теперь вопрос рассмотрит президиум ВАК, это произойдет «через 2-3 недели». При этом глава Минобрнауки напомнила, что два диссертационных совета вынесли «положительное решение», и подчеркнула, что плагиата в работе Мединского нет.
О своем личном отношении к диссертации Мединского Васильева ничего не сказала.
«Через 2-3 недели это будет рассматриваться. Но я сразу хочу подчеркнуть, что там было положительное решение двух (диссертационных) советов. А еще очень важный момент — это отсутствие плагиата в работе. Ну, а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть», — сказала Васильева.