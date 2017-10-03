Министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что окончательно решение по ученой степени министра культуры Владимира Мединского пока не принято. Об этом она рассказала после рекомендации экспертного совета лишить Мединского степени доктора исторических наук.

Васильева напомнила, что теперь вопрос рассмотрит президиум ВАК, это произойдет «через 2-3 недели». При этом глава Минобрнауки напомнила, что два диссертационных совета вынесли «положительное решение», и подчеркнула, что плагиата в работе Мединского нет.

О своем личном отношении к диссертации Мединского Васильева ничего не сказала.