Минобрнауки отказалось выдать материалы диссертации Мединского для проверки процедуры защиты

Министерство образования и науки отказалось выдать диссертационное дело министра культуры Владимира Мединского по запросу члена Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Сергея Мироненко.

По словам Мироненко, он решил проверить дело Мединского после того, как стало известно, что на защите диссертации могли быть «проблемы с оппонентами».

«Мне сначала стали говорить, что оно находится в загородном хранилище, а когда я сказал, что работаю в Государственном архиве и знаю, что у министерства образования никакого загородного хранилища нет, заявили, что должны посоветоваться с начальством», — заявил Мироненко, добавив, что после этого сотрудник аппарата президиума ВАК Дмитрий Быстров отключил телефон.

Ранее корреспондент «Интерфакса» также не смог получить на руки автореферат работы Мединского, который хранится в Российской государственной библиотеке. Там заявили, что материал находится в «одном из отделов» или его взял «кто-то из сотрудников». В электронной версии автореферата в системе РГБ страница, где указаны оппоненты Мединского, отсутствует.

Позднее в РГБ заявили, что экземпляр диссертации Мединского хранится в Химках и обладатели читательского билета библиотеки могут с ним ознакомиться. Автореферат, по словам представителей библиотеки, также может получить любой читатель.