Защитника Мединского исключили из президиума ВАК накануне рассмотрения диссертации министра

Правительство исключило несколько ученых из состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и ее президиума, соответствующее постановление опубликовано 18 октября.

В числе прочих из состава ВАК выведен главный ученый секретарь комиссии Николай Аристер, который также является советником главы Минобрнауки. Его обязанности будет исполнять завкафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮА Игорь Мацкевич.

Ранее Аристера обвиняли в давлении на диссертационный совет при рассмотрении работы министра культуры Владимира Мединского, решение по которой президиум ВАК должен вынести 20 октября.

В 2016 году, когда диссертацию Мединского должны были рассматривать в Уральском федеральном университете, Аристер отправил туда письмо, где попросил перенести заседание по просьбе министра. Этим, по мнению 24 академиков и членов-корреспондентов РАН, он вышел за рамки своих полномочий и нарушил принцип независимости диссертационных советов.

«Аристер пережил многих председателей. В вопросах с диссертациями он всегда защищал начальников, а людей помельче — позволял лишать», — рассказал «Медузе» член президиума ВАК Михаил Гельфанд.