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10 лучших песен и клипов недели Выбор «Медузы»: Гребенщиков о свете, Джеймс Блейк об автомобилях — а также женский манифест против насилия
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этот раз — возвращения Бориса Гребенщикова и Джеймса Блейка, а также лучшие люди современного техно, инди-рока и неоклассики. А еще теперь на плейлисты можно подписаться в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
БГ «Темный, как ночь»
Новый альбом Бориса Гребенщикова выйдет в середине февраля и будет подписан его собственным именем. Называется пластинка «Время N» — как едва ли не первая в репертуаре БГ песня, которая никак не может жить без матерной лексики. Судя по появившейся на прошлой неделе новой вещи «Темный, как ночь», Гребенщиков опять написал мрачные и звонкие песни про разлад в головах и чувствах соотечественников — то есть сделал то, что лучше него делать никто не умеет.
Джеймс Блейк «If The Car Beside You Moves Ahead»
Возвращение нежного британца, сильно повлиявшего на звук современной поп-музыки — в диапазоне от Бейонсе до группы «Наадя». Причем возвращается он еще и к собственным корням: больше всего эта трепетная угловатая песня, где мелодия собрана из осколков фонем, напоминает ранние вещи Блейка, когда он предпочитал пению конструктивистские операции над голосом. И хорошо.
Migos «Stir Fry»
Группа Migos родом из Джорджии — американского штата, который в последние годы в конвейерном режиме поставляет новых звезд хип-хопа и в значительной степени ответственен за расцвет жанра трэп (это когда много перкуссии, восклицательных междометий и общий плясовой нрав). В прошлом году Migos, популяризировавшие так называемую читку триплетами, стали суперзвездами благодаря большому хиту «Bad & Boujee» — и вот уже капитализируют успех новым альбомом «Culture II». Да, это звучит примерно как весь остальной модный рэп; отличительные свойства песни «Stir Fry» таковы: ее продюсировал Фаррелл Уильямс, а клип — настоящее кино с отсылками к азиатским боевикам.
Слушать альбом Migos «Culture II» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Нильс Фрам «Momentum»
Мы, конечно, согласны с Алексеем Айги в его оценке «неоклассики», но среди людей, которых причисляют к этому движению, есть и достойные сочинители. Немец Нильс Фрам, специалист по всевозможным клавишным инструментам, не выставляет красоту своей музыки напоказ, отличается деликатным подходом к звуку и строит композиции, будто здания: в них есть то же сочетание монументальности и грации, что в лучших образцах современной архитектуры.
Слушать новый альбом Нильса Фрама «All Melody» целиком: Apple Music, Google Play
«Мальбэк» «Плакса»
Последние пару месяцев группа «Мальбэк» исправно оказывается на верхних местах чартов российского Apple Music — самое время познакомиться, если вы еще не. Дуэт двух молодых людей с Кутузовского проспекта исполняет красивые томные песни жителей большого города, обремененных мыслями и чувствами, и активно сотрудничает с хорошей певицей Сюзанной. В «Плаксе» (это титульная вещь последнего альбома «Мальбэк», вышедшего осенью), впрочем, она не поет — зато виртуозно ругается матом, исполняя роль подруги главного героя.
Внимание! Перед песней в клипе много ругаются матом.
DJ Koze «Seeing Aliens»
Немец Стефан Козалла — один из самых востребованных современных электронщиков, а профиль его музыки проще всего понять по списку его друзей: на предыдущей пластинке с ним записывались Caribou и Apparat, на будущей (она выйдет в мае) споют Джастин Вернон из Bon Iver, Ройшн Мерфи и Хосе Гонсалес. Иными словами, Козе блестяще умеет совмещать интеллигентную мягкость с дискотечным размахом, мелодию — с танцевальной четкостью, мысль — с грувом; и эта вещь — тому отличный пример: идет восемь минут, но совершенно не успевает наскучить.
Элис Гласс «Cease and Desist»
В прошлом году Элис Гласс, бывшая вокалистка Crystal Castles, обвинила своего партнера по группе Итана Ката в сексуальном и физическом насилии (тот все отрицает). «Cease and Desist» — песня-вспышка, песня-манифест, песня-крик: две минуты жесткой шумовой поп-музыки с рефреном «Ты должна бороться».
Дэниел Шейк «Компас1»
Даниил Шайхинуров (он же Дэниел Шейк) — один из самых интересных многостаночников молодой русской музыки: он раньше отвечал за звук в группе Oqjav, делал упругое светское диско в группе La Vtornik; он же — половина группы «Мы», угодившей на прошлой неделе в жуткую ситуацию. Лучший способ поддержать музыканта — послушать его новый альбом «Расставание» (название кажется комментарием к состоянию «Мы», но это неточно): это немного хаотичный, но очень изобретательный альтернативный Rʼn'B с кучей остроумных находок; в этой песне, например, цепкий поп-припев здорово сочетается с исповедально-восклицательным рэпом в духе Хаски.
Слушать альбом «Расставание» целиком: «ВКонтакте»
Django Django «Tic Tac Toe»
Бодрая и очень британская гитарная песня для тех, кто скучает по расцвету ретророка середины 2000-х. У лондонцев Django Django, конечно, апломба поменьше, чем у героев тех лет, но это и к лучшему — сейчас бы он был не очень к месту. И клип, и песня вышли пару месяцев назад, но новый альбом группы «Marble Skies» они иллюстрируют четко — хотя медленные песни там тоже хорошие.
Слушать новый альбом Django Django «Marble Skies» целиком: Apple Music, Google Play
Hop Along «How Simple»
Очень хорошая новая песня очень хорошей, хоть и не очень заметной группы из Филадельфии: полуакустический инди-рок того рода, какой остается почти неизменным с начала 1990-х — и все равно умудряется попасть прямо в сердце.