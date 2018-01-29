Бодрая и очень британская гитарная песня для тех, кто скучает по расцвету ретророка середины 2000-х. У лондонцев Django Django, конечно, апломба поменьше, чем у героев тех лет, но это и к лучшему — сейчас бы он был не очень к месту. И клип, и песня вышли пару месяцев назад, но новый альбом группы «Marble Skies» они иллюстрируют четко — хотя медленные песни там тоже хорошие.