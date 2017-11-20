10 лучших песен и клипов недели Выбор «Медузы»: Бьорк, Моррисси, Мэрилин Мэнсон и автор главного российского хита года

Вы можете об этом не знать, но композиции 23-летнего новосибирца Элджея «Розовое вино» и «Рваные джинсы» вот уже несколько месяцев как в топе Apple Music и прочих чартов. Новый трек артиста, который в очередной раз доказывает, что хип-хоп для нового поколения успешно заменяет эстраду, — о последствиях этих достижений. Сладкий и гадкий поп-рэп про успех — эта песня воплощает в себе все, за что Элджея можно не любить, и одновременно демонстрирует, что ему на эту нелюбовь совершенно наплевать.