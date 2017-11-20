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10 лучших песен и клипов недели Выбор «Медузы»: Бьорк, Моррисси, Мэрилин Мэнсон и автор главного российского хита года

Meduza
10:38, 20 ноября 2017

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этот раз в нашем списке — ветераны авант-попа (Бьорк), постпанка (Моррисси) и хип-хопа (Талиб Квели), а также альянс Шарлотты Генсбур с самим Полом Маккартни и амбициозное заявление молодой российской рэп-звезды (Элджей). (Внимание! В песнях ATL и Элджея присутствует мат.)

Бьорк «Blissing Me»

Типичная песня Бьорк последних лет: музыка с претензией на композиторскую мысль, соединяющая аскетичную электронику с разводами струнных, исповедальный текст и занимательный сценический костюм. Главная исландская певица нравилась нам больше, когда она делала песни, а не арт-инсталляции — но пропускать это все равно не стоит.

Björk

Моррисси «Jackyʼs Only Happy When Sheʼs Up On the Stage»

Бывший вокалист The Smiths, поэт, джентльмен и вегетарианец, Стивен Патрик Моррисси в последние годы много болел и много писал провокационные статусы в фейсбуке. Увы, автор афоризма о том, что человек с возрастом становится только старше, тоже не молодеет, и лучшее, что есть в его новой пластинке, — пожалуй, обложка. В остальном песни сильно проигрывают собственным названиям и текстам, почему-то в значительной степени посвященным Израилю. Лучшая — та, что называется «Джеки счастлива, только когда она на сцене», тем более что мы все понимаем, кто эта Джеки.

MorrisseyOnVEVO
Альбом Моррисси «Low In High School» целиком: Apple Music, «Яндекс.Музыка», Google Play

ATL «Ангелы»

Уроженец Новочебоксарска Сергей Круппов под именем ATL — еще один человек, который перепридумал русский рэп на свой лад. В его версии это галлюциногенный цифровой пляс, захватывающая научно-фантастическая дискотека. Новый ЕР «Дисторшн» в чем-то даже лучше вышедшего ранее альбома «Лимб» — потому что злее.

Русский рэп — новинки 2017
Мини-альбом ATL «Дисторшн» целиком: Apple Music, «Яндекс.Музыка», Google Play

Шарлотта Генсбур «Songbird in a Cage»

Шарлотта Генсбур поет Пола Маккартни: тот подарил ей этот лукавый белый фанк еще в 2011 году, а во время записи нового альбома зашел к ней в студию и сыграл на басу, пианино и синтезаторе. Также в создании пластинки «Rest» поучаствовали половина дуэта Daft Punk и канадский скрипач Оуэн Пэллетт; получилась в хорошем смысле классичная французская поп-запись.

Macca And Creation In The Backyard
Альбом Шарлотты Генсбур «Rest» целиком: Apple Music, «Яндекс.Музыка», Google Play

Major Lazer и Мё «Get It Right»

Предыдущая совместная песня танцевального дуэта, с которым отказался записываться Оксимирон, и шведской певицы Мё «Lean On» стала одним из самых расхожих танцевальных хитов последних лет. Новая посложнее и покрасивее, но припев тоже привязчивый. К тому же эта песня из саундтрека к «Give Me Future» — мощному документальному фильму, рассказывающему о том, как Major Lazer стали первой американской группой за многие годы, отыгравшей концерт на Кубе (и на него пришли несколько сотен тысяч человек).

Major Lazer
Посмотреть «Give Me Future»: Apple Music

Луна «Jukebox»

Новый альбом самой интересной русскоязычной поп-певицы последних лет открывается не сразу. Но эта туманная и романтическая вещь обращает на себя внимание мгновенно: «озеро, полное девичьих грез» — как будто это про музыку Луны и сказано.

ЛУНА — Jukebox
Музыкальный Бункер
Слушать альбом «Остров свободы» целиком: Apple Music

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Мэрилин Мэнсон «KILL4ME»

Голые женщины, красивые украшения, матовые интерьеры, секс втроем с участием Джонни Депа — и синтетический рок, который давно перестал быть таким опасным, каким хочет казаться, но определенную хваткость он все же сохранил.

Marilyn Manson — KILL4ME (Music Video)
MarilynMansonVEVO

АИГЕЛ «Таня»

Хип-хоп как «Медиазона»: выдающаяся сага о свиданиях в тюрьме, которую исполняют авторы одного из лучших российских альбомов года — дуэт поэтессы Айгели Гайсиной, поющей о том, как она ждет любимого из тюрьмы, и электронщика Ильи Барамия.

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Элджей «Hey, Guys»

Вы можете об этом не знать, но композиции 23-летнего новосибирца Элджея «Розовое вино» и «Рваные джинсы» вот уже несколько месяцев как в топе Apple Music и прочих чартов. Новый трек артиста, который в очередной раз доказывает, что хип-хоп для нового поколения успешно заменяет эстраду, — о последствиях этих достижений. Сладкий и гадкий поп-рэп про успех — эта песня воплощает в себе все, за что Элджея можно не любить, и одновременно демонстрирует, что ему на эту нелюбовь совершенно наплевать.

Yuri On Ice In Instagram

Талиб Квели «Traveling Light»

Канадский продюсер Kaytranada наводит бодрейший духовой рэп, один из самых позитивных молодых американских рэперов Андерсон Пак помогает и подпевает — крайне воодушевляющая вещь с нового альбома Талиба Квели, ветерана умного хип-хопа, у которого по-прежнему все в порядке с энергетикой.

Less is Good

Плейлисты «Медузы»

Александр Горбачев

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