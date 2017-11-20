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10 лучших песен и клипов недели Выбор «Медузы»: Бьорк, Моррисси, Мэрилин Мэнсон и автор главного российского хита года
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этот раз в нашем списке — ветераны авант-попа (Бьорк), постпанка (Моррисси) и хип-хопа (Талиб Квели), а также альянс Шарлотты Генсбур с самим Полом Маккартни и амбициозное заявление молодой российской рэп-звезды (Элджей). (Внимание! В песнях ATL и Элджея присутствует мат.)
Бьорк «Blissing Me»
Типичная песня Бьорк последних лет: музыка с претензией на композиторскую мысль, соединяющая аскетичную электронику с разводами струнных, исповедальный текст и занимательный сценический костюм. Главная исландская певица нравилась нам больше, когда она делала песни, а не арт-инсталляции — но пропускать это все равно не стоит.
Моррисси «Jackyʼs Only Happy When Sheʼs Up On the Stage»
Бывший вокалист The Smiths, поэт, джентльмен и вегетарианец, Стивен Патрик Моррисси в последние годы много болел и много писал провокационные статусы в фейсбуке. Увы, автор афоризма о том, что человек с возрастом становится только старше, тоже не молодеет, и лучшее, что есть в его новой пластинке, — пожалуй, обложка. В остальном песни сильно проигрывают собственным названиям и текстам, почему-то в значительной степени посвященным Израилю. Лучшая — та, что называется «Джеки счастлива, только когда она на сцене», тем более что мы все понимаем, кто эта Джеки.
Альбом Моррисси «Low In High School» целиком: Apple Music, «Яндекс.Музыка», Google Play
ATL «Ангелы»
Уроженец Новочебоксарска Сергей Круппов под именем ATL — еще один человек, который перепридумал русский рэп на свой лад. В его версии это галлюциногенный цифровой пляс, захватывающая научно-фантастическая дискотека. Новый ЕР «Дисторшн» в чем-то даже лучше вышедшего ранее альбома «Лимб» — потому что злее.
Мини-альбом ATL «Дисторшн» целиком: Apple Music, «Яндекс.Музыка», Google Play
Шарлотта Генсбур «Songbird in a Cage»
Шарлотта Генсбур поет Пола Маккартни: тот подарил ей этот лукавый белый фанк еще в 2011 году, а во время записи нового альбома зашел к ней в студию и сыграл на басу, пианино и синтезаторе. Также в создании пластинки «Rest» поучаствовали половина дуэта Daft Punk и канадский скрипач Оуэн Пэллетт; получилась в хорошем смысле классичная французская поп-запись.
Альбом Шарлотты Генсбур «Rest» целиком: Apple Music, «Яндекс.Музыка», Google Play
Major Lazer и Мё «Get It Right»
Предыдущая совместная песня танцевального дуэта, с которым отказался записываться Оксимирон, и шведской певицы Мё «Lean On» стала одним из самых расхожих танцевальных хитов последних лет. Новая посложнее и покрасивее, но припев тоже привязчивый. К тому же эта песня из саундтрека к «Give Me Future» — мощному документальному фильму, рассказывающему о том, как Major Lazer стали первой американской группой за многие годы, отыгравшей концерт на Кубе (и на него пришли несколько сотен тысяч человек).
Посмотреть «Give Me Future»: Apple Music
Луна «Jukebox»
Новый альбом самой интересной русскоязычной поп-певицы последних лет открывается не сразу. Но эта туманная и романтическая вещь обращает на себя внимание мгновенно: «озеро, полное девичьих грез» — как будто это про музыку Луны и сказано.
Слушать альбом «Остров свободы» целиком: Apple Music
Мэрилин Мэнсон «KILL4ME»
Голые женщины, красивые украшения, матовые интерьеры, секс втроем с участием Джонни Депа — и синтетический рок, который давно перестал быть таким опасным, каким хочет казаться, но определенную хваткость он все же сохранил.
АИГЕЛ «Таня»
Хип-хоп как «Медиазона»: выдающаяся сага о свиданиях в тюрьме, которую исполняют авторы одного из лучших российских альбомов года — дуэт поэтессы Айгели Гайсиной, поющей о том, как она ждет любимого из тюрьмы, и электронщика Ильи Барамия.
Элджей «Hey, Guys»
Вы можете об этом не знать, но композиции 23-летнего новосибирца Элджея «Розовое вино» и «Рваные джинсы» вот уже несколько месяцев как в топе Apple Music и прочих чартов. Новый трек артиста, который в очередной раз доказывает, что хип-хоп для нового поколения успешно заменяет эстраду, — о последствиях этих достижений. Сладкий и гадкий поп-рэп про успех — эта песня воплощает в себе все, за что Элджея можно не любить, и одновременно демонстрирует, что ему на эту нелюбовь совершенно наплевать.
Талиб Квели «Traveling Light»
Канадский продюсер Kaytranada наводит бодрейший духовой рэп, один из самых позитивных молодых американских рэперов Андерсон Пак помогает и подпевает — крайне воодушевляющая вещь с нового альбома Талиба Квели, ветерана умного хип-хопа, у которого по-прежнему все в порядке с энергетикой.