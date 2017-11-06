10 лучших песен недели  Выбор «Медузы»: Фаррелл Уильямс, Монеточка, Шарлотта Генсбур и «Грустная сука»

Автор титульной песни к последней серии «бондианы», гей и профеминист Сэм Смит делает пронзительный белый соул — и новым альбомом окончательно утверждает себя в качестве мужского аналога Адель (причем песни у него где-то и помощнее). Лучшая вещь из новых — «Midnight Train», но ее на ютьюбе нет, а эта тоже хорошая.