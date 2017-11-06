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10 лучших песен недели Выбор «Медузы»: Фаррелл Уильямс, Монеточка, Шарлотта Генсбур и «Грустная сука»
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. На этой неделе — английский белый соул и американский черный, новый трек великого электронщика Burial, возвращение первого проекта Фаррелла Уилльямса, а также одна из самых злых групп мира.
N.E.R.D. & Rihanna «Lemon»
Внезапное возвращение дуэта Фаррелла Уильямса и Чеда Хьюго, сильно повлиявшего на поп-музыку последних 15 лет. Веселый мясотряс с фирменным аскетичным грувом и убедительно рэпующей Рианной.
Сэм Смит «Pray»
Автор титульной песни к последней серии «бондианы», гей и профеминист Сэм Смит делает пронзительный белый соул — и новым альбомом окончательно утверждает себя в качестве мужского аналога Адель (причем песни у него где-то и помощнее). Лучшая вещь из новых — «Midnight Train», но ее на ютьюбе нет, а эта тоже хорошая.
Слушать новый альбом Сэма Смита целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка».
Монеточка «Последняя дискотека»
Позврослевшая сочинительница композиции «Мама, я не зигую» изящно прощается с детством — и доказывает, что умеет сочинять не только музыкальные мемы, но и отличные поколенческие песни.
Burial «Indoors»
Автор главного электронного альбома 21 века в последнее время переключился на эмбиент и больше года не записывал треки с битом. Тут Burial берется за старое — и в который раз показывает, что лучше него фиксировать в звуке угловатую отчужденную красоту ночного мегаполиса не умеет никто.
Шарлотта Генсбур «Ring-A-Ring O' Roses»
Первая весточка с нового альбома актрисы и певицы — томная и туманная вещь, похожая на Милен Фармер (это, разумеется, комплимент). Клип про юность и грусть с сыном Шарлотты Генсбур Беном Атталем в главной роли прилагается.
Уиллоу Смит «Warm Honey»
Если вы помните дочку Уилла Смита по первым детским хитам — лучше забудьте и начните заново: к 17 годам Уиллоу выросла в по-настоящему большую соул-певицу, которая умеет и брать за душу, и поджигать пятки. Альбом «The 1st» по неясным причинам нельзя легально послушать в российском интернете — но достать его стоит.
James Holden & The Animal Spirits «The Animal Spirits»
Цифровой джаз высшей пробы в исполнении выпускника оксфордского мехмата и одного из умнейших электронных музыкантов мира. На своей новой пластинке Холден, по сути, исследует ритуальную подоплеку музыки — следить за этим невероятно интересно.
Слушать новый альбом Джеймса Холдена целиком: Apple Music, Google Play
IC3PEAK «Грустная сука»
Лютый индустриальный поп в исполнении самой успешной группы, порожденной российской модой на вич-хаус. Теперь на русском языке: предсказуемо оказалось, что этой злой и отчаянной музыке он подходит больше, чем английский.
Converge «A Single Tear»
Психопатический и по-хорошему головокружительный хардкор в исполнении одной из лучших групп мира в своем жанре. Грозно, быстро, свирепо — и при этом очень мелодично.
Слушать новый альбом Converge целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»