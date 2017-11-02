Московский дуэт IC3PEAK — лучшая группа из тех, что появились в России на волне запоздалой моды на вич-хаус — на своем новом альбоме переходит с английского на русский язык, но сохраняет прежнюю стать и мощь своей музыки. «Медуза» предлагает посмотреть их новый клип на песню «Грустная сука» — жуткий и очень красивый.

IC3PEAK — Грустная Сука / Sad Bitch IC3PEAK

Московская группа IC3PEAK — дуэт Насти Креслиной и Николая Костылева — удачнее других смогла конвертировать запоздалую российскую моду на вич-хаус и мрачные рейвы середины 2000-х в убедительную и самостоятельную музыку. Играют IC3PEAK перегруженный по всем частотам цифровой индустриальный поп, в котором звуковой терроризм сочетается с мелодической внятностью и возможностями для танцев (а также с обязательным видеоартом — официально IC3PEAK именуют себя «аудиовизуальным проектом»). Это одна из самых легко конвертируемых молодых российских групп, свидетельством чему — концерты во Франции, Швеции и Бразилии; однако на своем новом альбоме «Сладкая жизнь» Креслина и Костылев переходят на русский. «Грустная сука» — первый клип с этого альбома.

Николай Костылев: «На звуке смена языка никак не отразилась. Разве что я старался сделать треки доступнее — но это скорее связанно с метаморфозой моего взгляда на звук в целом, чем с языком».

Настя Креслина: «Раньше тексты были на английском, потому что это как-никак интернациональный язык, понятный большому количеству людей. Плюс это давало своего рода свободу, можно было затрагивать темы, которые на русском звучали бы, например, провокационно — то есть была некая подушка безопасности. С русскоязычными текстами все иначе, они очень личные. Появилось желание диалога именно со своим поколением и на родном языке — он стирает дистанцию. А желание появилось, потому что я стала увереннее в своих ощущениях, которые переживают и те, кто вокруг меня: в России отношения между людьми устроены особым образом, и не меня одну это не устраивает».