Fever Ray и Franz Ferdinand возвращаются, Макс Корж ищет оптимизм 10 лучших песен недели: плейлист «Медузы» (теперь каждую неделю!)

Первая белорусская рэп-суперзвезда продолжает преодолевать кризис взросления — петь про пацанов и пьянки Коржу уже вроде как не к лицу, а других тем пока не находится. Это противоречие хорошо чувствуется во второй части альбома «Малый повзрослел», но есть тут и козыри. Например, песня «Оптимист», в которой Корж отлично демонстрирует свои главные навыки: фиксировать угар и вовремя делать дроп (то есть — в данном случае — включать бас с барабанами).