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Fever Ray и Franz Ferdinand возвращаются, Макс Корж ищет оптимизм 10 лучших песен недели: плейлист «Медузы» (теперь каждую неделю!)
Для упрощения навигации по миру новой музыки «Медуза» запускает новую рубрику: теперь по понедельникам мы будем выбирать лучшие песни и клипы, вышедшие на прошлой неделе, — и рассказывать, чем они примечательны. В первом выпуске — камбэк Franz Ferdinand, норвежское диско, московский рок, а также семейные разборки в рэп-формате.
Fever Ray «Red Trails»
Возвращение сольного проекта Карин Дрейер Андерссон — вокалистки одной из ключевых поп-групп XXI века The Knife. Нордическая синтипоп-мистерия с феминистической подоплекой — на альбоме «Plunge» есть даже песня с рефреном «В этой стране сложно трахаться», но начать все же лучше с этой — медленной, по-хорошему жуткой и очень красивой.
Слушать новый альбом Fever Ray целиком: Apple Music
Franz Ferdinand «Always Ascending»
Возвращение нашей любимой рок-группы 2000-х — первая весточка с нового альбома, который выйдет в феврале. Времена «This Fire» и «Take Me Out» давно прошли, — впрочем, прежняя осанка, грация и мелодические чутье Franz Ferdinand никуда не делись; если дождаться, пока Алекс Капранос перестанет изображать из себя эстрадного певца, можно и потанцевать.
«Наадя» «Сломаны»
Завершающий номер второго альбома Надежды Грицкевич и ее группы — гордая и одновременно хрупкая электронная лирика с почти ахматовской статью. Лучше всего про эти песни написал лидер «СБПЧ» Кирилл Иванов.
Макс Корж «Оптимист»
Первая белорусская рэп-суперзвезда продолжает преодолевать кризис взросления — петь про пацанов и пьянки Коржу уже вроде как не к лицу, а других тем пока не находится. Это противоречие хорошо чувствуется во второй части альбома «Малый повзрослел», но есть тут и козыри. Например, песня «Оптимист», в которой Корж отлично демонстрирует свои главные навыки: фиксировать угар и вовремя делать дроп (то есть — в данном случае — включать бас с барабанами).
Слушать новый альбом Макса Коржа целиком: Apple Music, «Яндекс.Музыка»
Lindstrom «Bungl (Like a Ghost)»
Норвежец Ханс-Петер Линдстрём — главный мировой специалист по цифровому диско, образованной и объемной танцевальной музыке, которая, кажется, может никогда не заканчиваться — и не надо. Самый интересный момент его новой пластинки — дуэт с (тоже крайне талантливой) соотечественницей Енню Вал: благодаря ее повадкам в этой музыке появляется какая-то странность и глубина — легко себе представить, как этой песней озвучивают что-то из последнего сезона «Твин Пикса».
Слушать новый альбом Линдстрёма целиком: Apple Music
Julien Baker «Turn Out the Lights»
22-летняя уроженка Мемфиса Джулиен Бейкер — одна из самых талантливых девушек с гитарой, появлявшихся в Америке за последние годы (свидетельством тому — комплименты от Pitchfork и The New Yorker). Ее песни почти по-молитвенному пронзительны и интимны, что не случайно: Бейкер много думает и поет о собственных отношениях с Богом.
Слушать новый альбом Джулиен Бейкер целиком: Apple Music, «Яндекс.Музыка»
Айза «Supreme (GUF R.I.P.)»
Хип-хоп как таблоид: бывшая жена рэпера Гуфа отвечает ему песней на песню, в которой тот недружелюбно отозвался о ее новом супруге. Подобный способ разбираться с личными неурядицами может вызывать нарекания, но песня Айзы сделана по-настоящему крепко — со строчками вроде «Азиза забирает все, что дорого, / они называют меня Бланткат» можно было бы рассчитывать на неплохие результаты в самых заслуженных баттлах.
«Дахабраха» «Монах»
Главная украинская группа в мире — это не «Океан Ельзи», а «Дахабраха», ансамбль, который исключительно умеет сводить народные славянские напевы с басовитой электроникой и британской почти меланхолией. Песня «Монах» вышла еще в 2016 году на альбоме «Шлях» — зато теперь на нее можно еще и посмотреть.
«Спасибо» «Жираф»
«Спасибо», возглавляемые музыкантом и культуртрегером бангладешских корней Раселом Рахманом, были одной из первых групп новой российской рок-волны — пусть и не сумели ее возглавить. Вышедший 24 октября «Навсегда», кажется, их самый свирепый и грязный альбом; особенно же хочется выделить песню «Жираф»: не только же Оксимирону цитировать Гумилева — оказывается, что и с гитарами классические тексты сочетаются неплохо.
Слушать новый альбом «Спасибо» целиком: Bandcamp
Circuit Des Yeux «Black Fly»
Готическая женщина из Чикаго по имени Хейли Фор умело примеряет к себе самые разные достижения мрачной рок-музыки (в диапазоне от альт-кантри на манер 16 Horsepower до построка в русле Godspeed You! Black Emperor) — и к тому же поет мало на что похожим глубоким, ведьминым каким-то голосом. Этот семиминутный дарк-фолковый опус — самая мощная вещь ее новой пластинки.
Слушать новый альбом Circuit Des Yeux целиком: Apple Music