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«Я запрещу тебе видеть сына, ты узнаешь, что такое попасть в ад»: Айза выпустила дисс на Гуфа

Meduza
10:47, 25 октября 2017

Дизайнер Айза Анохина выпустила клип «Supreme» с диссом на своего бывшего мужа Гуфа (Алексея Долматова). В треке она отвечает на дисс против ее нынешнего супруга Дмитрия Анохина, который в начале октября выпустил Гуф. В ее песне есть такие строки:

Стебал моего мужа, типа «выпьем за любовь»,

Он тебе зубы, Леша, выбьет за любовь.

Айза также заявляет, что Гуф перестал быть актуальным рэпером, и обещает лишить его возможности видеться с их общим сыном. В треке упоминается самый известный мем про Долматова, «Гуф умер», — Айза поет, что он «принял ислам». Кроме того, в песне звучат мемы «АУЕ» и «поехать кукухой».

Бывшая жена Гуфа также сравнивает его с Оксимироном: «В русском рэпе есть один еврейский талант, Долматов, и это не ты».

Осторожно: в песне звучит нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, лучше прочитайте про другую семейную драму — Райан Рейнольдс против Блейк Лавли.
Айза aka AZIZA — SUPREME (GUF R.I.P.) ДИСС НА ГУФА
Super
Айза Анохина была замужем за Гуфом с 2008 по 2013 годы. В 2015-м она вышла замуж за Дмитрия Анохина.
Гуф рассказывал, что он продолжает общаться с бывшей женой, но у него не сложились нормальные отношения с ее новым мужем: «[Он] мне пишет: "*******, не пиши моей жене". Иди ты тоже *****! Не пиши твоей жене? Это мать моего ребенка, придурок».

Путь Гуфа к баттлу

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