«Я запрещу тебе видеть сына, ты узнаешь, что такое попасть в ад»: Айза выпустила дисс на Гуфа

Дизайнер Айза Анохина выпустила клип «Supreme» с на своего бывшего мужа Гуфа (Алексея Долматова). В треке она отвечает на дисс против ее нынешнего супруга Дмитрия Анохина, который в начале октября выпустил Гуф. В ее песне есть такие строки:

Стебал моего мужа, типа «выпьем за любовь»,

Он тебе зубы, Леша, выбьет за любовь.

Айза также заявляет, что Гуф перестал быть актуальным рэпером, и обещает лишить его возможности видеться с их общим сыном. В треке упоминается самый известный мем про Долматова, «Гуф умер», — Айза поет, что он . Кроме того, в песне звучат мемы и .

Бывшая жена Гуфа также сравнивает его с Оксимироном: «В русском рэпе есть один талант, Долматов, и это не ты».

Осторожно: в песне звучит нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, лучше прочитайте про другую семейную драму — Райан Рейнольдс против Блейк Лавли.