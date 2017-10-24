Блейк Лайвли поздравила своего мужа Райана Рейнольдса с днем рождения. Фотографией Райана Гослинга

Актриса Блейк Лайвли поздравила своего мужа, актера Райана Рейнольдса, фотографией Райана Гослинга. Лайвли выложила в твиттер совместный снимок Рейнольдса и Гослинга, обрезав своего мужа.

Таким образом Лайвли отомстила Рейнольдсу за его поздравление. В августе актер поздравил жену похожим способом: выложил совместную фотографию, обрезав Лайвли.

Happy Birthday to my amazing wife. pic.twitter.com/7vulMXqOdp — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 26, 2017

Поклонники Лайвли сочли, что актриса затроллила мужа лучше, чем он ее, — Райана Рейнольдса и Райана Гослинга достаточно часто путают.