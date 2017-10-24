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Блейк Лайвли поздравила своего мужа Райана Рейнольдса с днем рождения. Фотографией Райана Гослинга

Meduza
10:41, 24 октября 2017

Актриса Блейк Лайвли поздравила своего мужа, актера Райана Рейнольдса, фотографией Райана Гослинга. Лайвли выложила в твиттер совместный снимок Рейнольдса и Гослинга, обрезав своего мужа.

«С днем рождения, малыш»

Таким образом Лайвли отомстила Рейнольдсу за его поздравление. В августе актер поздравил жену похожим способом: выложил совместную фотографию, обрезав Лайвли.

«С днем рождения мою прекрасную жену»

Поклонники Лайвли сочли, что актриса затроллила мужа лучше, чем он ее, — Райана Рейнольдса и Райана Гослинга достаточно часто путают.

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