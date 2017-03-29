Школьник набил на ягодице имя Райана Рейнольдса. Потому что актер поставил ему лайк
Старшеклассник из Флориды сделал себе на ягодицах татуировку с именем актера Райана Рейнольдса. Молодого человека зовут Дастин, ему 18 лет. Он большой фанат Дэдпула, которого играл Рейнольдс.
В начале марта Дастин написал актеру в твиттере: «Если ты лайкнешь этот [твит], то я набью твое имя на заднице». И Рейнольдс лайкнул!
26 марта школьник прислал актеру фотографию свежей татуировки со словами «ваше желание для меня закон».
@VancityReynolds your wish is my command pic.twitter.com/EluTrtoRYi— dustin (@poolspidey) March 26, 2017
Пока актер никак не отреагировал на поступок школьника. В отличие от пользователей твиттера, которые восхищаются татуировкой Дастина.
some dude tattooed Ryan Reynolds name on his ass lmao!!— ㅤPats (@Patsmode) March 26, 2017
Дастин пожаловался, что ему больно ходить — татуировка еще не зажила.
my butt hurts when i move a certain way pic.twitter.com/O1xrfpaw30— dustin (@poolspidey) March 27, 2017