Школьник набил на ягодице имя Райана Рейнольдса. Потому что актер поставил ему лайк

Старшеклассник из Флориды сделал себе на ягодицах татуировку с именем актера Райана Рейнольдса. Молодого человека зовут Дастин, ему 18 лет. Он большой фанат Дэдпула, которого играл Рейнольдс.

В начале марта Дастин написал актеру в твиттере: «Если ты лайкнешь этот [твит], то я набью твое имя на заднице». И Рейнольдс лайкнул!

26 марта школьник прислал актеру фотографию свежей татуировки со словами «ваше желание для меня закон».

Пока актер никак не отреагировал на поступок школьника. В отличие от пользователей твиттера, которые восхищаются татуировкой Дастина.

some dude tattooed Ryan Reynolds name on his ass lmao!! — ㅤPats (@Patsmode) March 26, 2017

Дастин пожаловался, что ему больно ходить — татуировка еще не зажила.

my butt hurts when i move a certain way pic.twitter.com/O1xrfpaw30 — dustin (@poolspidey) March 27, 2017