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Школьник набил на ягодице имя Райана Рейнольдса. Потому что актер поставил ему лайк

Meduza
12:15, 29 марта 2017

Старшеклассник из Флориды сделал себе на ягодицах татуировку с именем актера Райана Рейнольдса. Молодого человека зовут Дастин, ему 18 лет. Он большой фанат Дэдпула, которого играл Рейнольдс.

В начале марта Дастин написал актеру в твиттере: «Если ты лайкнешь этот [твит], то я набью твое имя на заднице». И Рейнольдс лайкнул!

26 марта школьник прислал актеру фотографию свежей татуировки со словами «ваше желание для меня закон».

Пока актер никак не отреагировал на поступок школьника. В отличие от пользователей твиттера, которые восхищаются татуировкой Дастина.

«Какой-то чувак сделал татуировку с именем Райана Рейнольдса на своей заднице. Очень смешно!»

Дастин пожаловался, что ему больно ходить — татуировка еще не зажила.

«Мои ягодицы болят при некоторых движениях»

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