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Райан Рейнольдс и Хью Джекман обожают троллить друг друга А мы — наблюдать за этим
Хью Джекман и Райан Рейнольдс — хорошие друзья. И как все по-настоящему близкие друзья, они обожают подкалывать друг друга. А так как оба они — знаменитости, у нас есть счастье наблюдать их взаимный троллинг.
В марте вышел фильм «Логан» — последний о приключениях Росомахи, которого играет Хью Джекман. В рамках промокампании актер отправился в Пекин и выложил фотографию с фанатами.
Джекман выглядел довольным, пока не появился Рейнольдс со словами: «Уверен, что это протестующие».
Логану ничего не оставалось, кроме как заявить: «Серьезно, чувак? Серьезно?!»
В декабре 2016 года на голливудской Аллее славы появилась звезда Райана Рейнольдса. В честь этого Хью Джекман записал видео, в котором изображал своего друга и предлагал фанатам помочиться на его звезду.
А годом ранее Рейнольдс в образе Дэдпула изображал Хью Джекмана. По крайней мере, его австралийский акцент.
В «Дэдпуле» главный герой тоже пытался как-то сойти за Джекмана. Потому что он красивый.
Недавно вышел первый тизер второй части «Дэдпула». И хотя Хью Джекман уже отказался в нем сниматься, Рейнольдс не упустил возможности несколько раз упомянуть Росомаху в проморолике.