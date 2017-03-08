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Райан Рейнольдс и Хью Джекман обожают троллить друг друга А мы — наблюдать за этим

Хью Джекман и Райан Рейнольдс — хорошие друзья. И как все по-настоящему близкие друзья, они обожают подкалывать друг друга. А так как оба они — знаменитости, у нас есть счастье наблюдать их взаимный троллинг.