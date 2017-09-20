«Я не понимаю, о чем ты читаешь»: Гуф за десять минут обругал Басту, Скриптонита, Птаху, Оксимирона и Фараона

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) провел 20 сентября прямую трансляцию в своем инстаграме, и это было эпично. Поводом для трансляции стал вызов Гуфа на рэп-баттл Птахой (оба исполнителя раньше входили в состав группы Centr).

Долматов заявил, что он готов принять вызов, если организатор Versus Battle Александр Тимарцев (Ресторатор) даст ему два миллиона рублей. По мнению рэпера, это небольшие деньги: «Два миллиона, Ресторатор, это небольшие деньги для тебя. Ты „бэху“ меняешь в каждом „версусе“. Я ненавижу всю эту вашу шарашкину контору — <…> Я хочу два ляма, я хочу себе новую беспалевную тачку, потому что я пожизненно лишен прав» (здесь и дальше использованы расшифровки The Flow).

Гуф заявил, что он сможет победить в баттле с Птахой даже без рифмы и отругал оппонента: «Ты видел, что ты снял, ты видел в чем ты был, ты обдолбанный? Ты на кого ? Ты забыл, кто я такой?»

После этого он раскритиковал других рэперов. Досталось Оксимирону («Какой Оксимирон, идите учитесь в Оксфорде, чтобы его понять — я не понимаю»), Фараону («Фараоны, Ти-Фесты, вы кто, [чтобы] на меня ? Вы кто такие? Приезжайте сюда») и Скриптониту. Казахскому исполнителю Гуф напомнил историю с клипом Тимати: Скриптонит снялся в эпизодической роли, а позже заявил, что разочарован результатом.

«Ты приехал сам, в клипе снялся в этих бабских очках, это выглядело », — вспомнил Гуф. Он пообещал больше ни о чем не просить Скриптонита и добавил: «Я тебя очень любил, у тебя рэп, но я не понимаю, о чем ты читаешь, и не все телки суки, понял?»

Наконец, Гуф раскритиковал рэпера Басту за то, что тот не помог ему избавиться от наркозависимости: «Пока я торчал, ты хоть раз мог позвонить и засунуть меня в реабилитационный центр? Я полгода кололся <…>. Ты такой: „Помогаю всем наркоманам“. Я в рот таких помощников. Я не имею в виду, что я тебя в рот, я тебя побаиваюсь, у тебя крыша серьезная, ты меня . Но я не ссу на тебя , ты не друг мне, ты знакомый».

Прямая трансляция Долматова длилась более 20 минут, но первую половину видео он говорил о наркозависимости и ждал, пока наберется 10 тысяч зрителей. В ходе трансляции он регулярно отвлекался, чтобы поругаться на комментаторов.

Копия трансляции Гуфа без первых нескольких минут опубликована во «ВКонтакте».

Осторожно: в видео звучит много нецензурной лексики. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на ленивца в ведре.