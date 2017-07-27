Скриптонит снялся в клипе Тимати, не слушая песню. А потом послушал и пожалел

Рэпер Тимати выпустил 27 июля клип на песню «Поколение», в котором также снялись Гуф и чипсы Layʼs. Вот он:

Тимати feat. GUF — Поколение (премьера клипа, 2017) TimatiOfficial

В клипе Тимати и Гуфа также мелькает рэпер Скриптонит. После выхода ролика рэпер рассказал, что специально не слушал песню до выхода клипа. «Я конечно человек практичный, иллюзий не питаю, но вы меня извините пацаны, это какой-то ***** [провал]», — написал рэпер и выразил надежду, что самим Тимати и Гуфу все понравилось.

A post shared by @therealguf on Jul 11, 2017 at 5:29am PDT

Им, видимо, понравилось. Гуф после выхода трека написал в инстаграме, что он ожидал больше негатива от поклонников: «Приятно видеть, что больше половины из вас вполне адекватные люди. Хейта, конечно, тоже хватает разного, но без него не было бы так интересно все это».