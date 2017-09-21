«Ни о чем, но будет много просмотров». Ресторатор согласился заплатить Гуфу два миллиона рублей за баттл с Птахой

Организатор рэп-баттлов Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) согласился заплатить Гуфу (Алексею Долматову) два миллиона рублей за участие в баттле против рэпера Птахи (Давида Нуриева).

Жду ответ от Алексея, деньги накопил. — restorator (@Restorator51) September 20, 2017

В онлайн-трансляции рэпера Лехи Меди Ресторатор заявил, что он не ожидает ничего интересного от баттла, но полагает, что видео наберет много просмотров. Поэтому он готов заплатить два миллиона Гуфу и еще миллион Птахе.

«Давайте говорить честно: баттл будет ни о чем, но у него будет много просмотров. Я уверен, что этот баттл меня ничем не удивит, если только один из участников не обратится к . <…> Гуф, 3 миллиона будет. Я дам тебе 2 миллиона, миллион Птахе, хорошо, давайте делать баттл», — заявил Ресторатор в трансляции (цитата по The Flow).

О желании устроить рэп-баттл с Гуфом Птаха заявил 19 сентября. На следующий день Долматов ответил, что он готов принять вызов, если Ресторатор заплатит ему два миллиона рублей (по мнению Гуфа, это небольшие деньги для Тимарцева). Первая реакция Ресторатора была такой: