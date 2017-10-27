Вышел новый альбом «Наади» «Осколки». Послушайте его прямо сейчас

Российская инди-группа «Наадя» выпустила 27 октября второй студийный альбом «Осколки». Послушать альбом можно в Apple Music или Google Play Music — в «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте» его пока нет.

«Наадя» — проект Надежды Грицкевич, которая раньше была вокалисткой в англоязычной группе moremoney. Из всего поколения российских независимых групп конца 2000-х Грицкевич и ее напарник по moremoney Иван Калашников одними из первых перешли на русский, создав «Наадю», — и сделали это крайне удачно: получились умные, чувственные песни о любви и непокое, сделанные в прогрессивном цифровом звуке. В последнее время у «Наади» изменился состав: теперь с Грицкевич играют всего два человека — электронщик Сергей Бурухин и гитарист Павел Додонов, ранее записавший несколько альбомов с Дельфином. По «Осколкам» это слышно: песни стали более разреженными и эфемерными — но не растеряли прежней пронзительности и точности акцентов.

Вот что про «Осколки» пишет вокалист группы «Самое большое простое число» Кирилл Иванов: «На этой пластинке у Нади появилась какая-то совсем новая интонация, новая не только для нее, но и вообще для русской музыки. Героиня словно заворожена окружающим миром, она видит и радость, и тоску. Она лениво потягивается сквозь синтезаторный морок („Движение“), она стремительно скачет по брейкбитовым синкопам („Просто о сложном“). И во всем этом удивительная уверенность, покой и воля».

Презентация нового альбома пройдет 23 ноября в столичном клубе «Москва».