19-летняя певица из Екатеринбурга Монеточка выпустила клип на новую песню «Последняя дискотека». Песня рассказывает о прощании с детством и дискотеке на выпускном со всеми присущими ей обострениями чувств.

Видео с точки зрения точности подобранных типажей одновременно похоже на фильм «Горько», сериал «Физрук» и высказывания на школьную тему режиссера Валерии Гай-Германики. Короче говоря, клип смешной и трогательный одновременно — как и сама песня. Сама певица говорила, что «Последняя дискотека» — «про то, как умирает поколение на тусовках».