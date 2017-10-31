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«Вся ваша юность — это надпись на футболке». Певица Монеточка выпустила клип про выпускной: посмотрите его прямо сейчас!
19-летняя певица из Екатеринбурга Монеточка выпустила клип на новую песню «Последняя дискотека». Песня рассказывает о прощании с детством и дискотеке на выпускном со всеми присущими ей обострениями чувств.
Видео с точки зрения точности подобранных типажей одновременно похоже на фильм «Горько», сериал «Физрук» и высказывания на школьную тему режиссера Валерии Гай-Германики. Короче говоря, клип смешной и трогательный одновременно — как и сама песня. Сама певица говорила, что «Последняя дискотека» — «про то, как умирает поколение на тусовках».
Монеточка (она же Елизавета Гырдымова) впервые стала известна в начале 2016 года. Ученица 11 класса екатеринбургской школы записывала под синтезатор остроумные и привязчивые песни-пародии на современную поп-культуру: от трека про Гошу Рубчинского до «Мамочка, я не зигую» — перепевки «Женщина, я не танцую».
Песни Монеточки быстро разошлись по социальным сетям; Гырдымова стала давать концерты и подружилась с «серьезными» музыкантами — в частности, записала песню «Чайлдфри» вместе с Нойзом МС, а также «Покемоны» со Славой КПСС.
Сейчас Монеточка учится в Москве во ВГИКе и пишет новые песни. В своем сообществе во «ВКонтакте» Гырдымова назвала «Последнюю дискотеку» своим «первым клипом».