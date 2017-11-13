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10 лучших песен и клипов недели Выбор «Медузы»: «Ленинград», Эминем, техно в деревне и украинцы в Малибу
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этот раз в списке — дуэт Эминема и Бейонсе, главная поп-певица Америки с новыми песнями, Александр Паль с пистолетом, а также джазовая группа, состоящая из восьми родных братьев. (Внимание! В песнях «Ленинграда» и Потапа присутствует мат.)
«Ленинград» «Вояж»
Три героя передачи «вДудь» — режиссер Илья Найшуллер, актер Александр Паль и музыкант Сергей Шнуров — в новом клипе последнего (плюс к тому — куплет от рэпера ST). Секс, насилие и хорошее настроение — сколь предсказуемое, столь и яркое видео; ну и песня тоже убедительная.
Эминем feat. Бейонсе «Walk on Water»
Первая белая суперзвезда хип-хопа в очередной раз возвращается в строй и объединяется с главной чернокожей певицей мира. Вывеска здесь громче, чем собственно материал: Бейонсе дает госпел, Эминем привычно читает про преодоление себя под клавиши и струнные.
Тейлор Свифт «Call It What You Want»
Важный бонус жизни в России: новый альбом Тейлор Свифт не является главной культурной новостью месяца. Как и предыдущая запись певицы, пластинка «Reputation» почти целиком написана профессиональными хитмейкерами Максом Мартином и Джеком Антоноффым; но, в отличие от того альбома, здесь нет эффекта неожиданности, да и мелодии похуже — обычные песни для радио. Лучшая вещь на альбоме — «End Game», где Тейлор, видимо, сводит счеты с Канье Уэстом («Reputation» еще и вышла ровно через десять лет после смерти мамы рэпера), но ее на ютьюбе нет.
Послушать альбом Тейлор Свифт ни в одном из стриминговых сервисов нельзя. Только купить в iTunes.
«Обе две» «Актрисы спят с поэтами»
Поцелуи в музее и танцы в регулярном парке, снятые режиссером «Все умрут, а я останусь» Валерией Гай Германикой, — клип на отличную песню Кати Павловой и ее группы о том, как любовь живет в небе и в теле.
Pussy Riot «Police State»
После сотрудничества с Дэвидом Ситеком из TV on the Radio Надежда Толоконникова, похоже, заинтересовалась поп-музыкой: в новой песне Pussy Riot нет гитар, спродюсирована она Рики Ридом, работавшим с Меган Трейнор, Кешей и Twenty One Pilots, и вполне уместно звучала бы в одном эфире с той же Тейлор Свифт. Традиционный месседж про необходимость сопротивления системе и клип с Хлое Севиньи в полицейской форме прилагаются.
Антоха МС «Антоха»
Самый странный — в хорошем смысле слова — российский рэпер танцует на фоне московских пейзажей. Звучит и выглядит это куда лучше, чем может показаться по описанию, — хотя бы из-за диковинной пластики самого Антохи и его музыки.
Слушать альбом Антохи МС «Советы для молодоженов» целиком: Apple Music, «Яндекс.Музыка», Google Play
Kedr Livansky «Your Name»
Яна Кедрина, сочиняющая одновременно отстраненное и интимное вокальное техно, пожалуй, сейчас самый востребованный в мире российский электронный музыкант (и заслуженно). Новый клип демонстрирует нехитрый досуг российских провинциальных подростков — с любовью и прочими стимуляторами.
Слушать альбом Kedr Livansky «Ariadna» целиком: Apple Music
ПТП feat. ПЗТ «Малибу»
Участники украинского дуэта «Потап и Настя» теперь существуют по отдельности — но, кажется, от них все равно никуда не деться. Алексей Потапенко (он же Потап, он же теперь ПТП) — один из самых талантливых и остроумных постсоветских поп-продюсеров (это он, например, опекал группу «Время и стекло»), и его первая сольная вещь подтверждает эту репутацию. Комедийный хип-хоп с матюками и борщом; похоже на группу «Хлеб», только, в отличие от нее, вправду смешно. (Первая сольная песня бывшей соратницы Потапа Насти, которая теперь записывается под именем NK, тоже ничего — броский эстрадный хит с модным карибским звуком).
«Друг» feat. «Наадя» «Вода»
Бывшие участники московской и лондонской инди-групп Coockoo и February объединились в новую инди-группу «Друг». И позвали спеть друзей-музыкантов — Надежду Грицкевич, Тину Манышеву из Tinavie, Сергея Сироткина. Получилось удачно — эфирные песни, заземленные ритм-секцией; похоже на ту же «Наадю», но со своим чувством.
Слушать EP «Вода» целиком: Apple Music, «Яндекс.Музыка», Google Play
Hypnotic Brass Ensemble «Now»
Отличная чикагская группа, состоящая из восьми (!) сыновей трубача Фила Корана, на своем новом альбоме обходится вовсе без ударных. Получаются своего рода джазовые медитации — красивая и глубокая музыка, настолько не совпадающая с темпами большого города, что это даже интересно.
Слушать альбом «Book of Sound» целиком: Apple Music, Google Play