В последние годы гитарный рынок в США столкнулся с проблемами — продажи электрогитар снижаются, у крупнейших производителей и ритейлеров падает выручка, а молодые люди теряют интерес к инструменту, который сводил с ума их родителей. О том, как сложилась эта ситуация и поможет ли из нее выбраться Тейлор Свифт, написал журналист The Washington Post Джефф Эджерс.

За последние десять лет продажи электрогитар в США упали с полутора миллионов штук в год до одного миллиона, а акустические гитары впервые за долгое время стали продаваться лучше электрических. У крупнейшей розничной сети Guitar Center имеется долг в размере 1,6 миллиарда долларов; представители компании соглашаются на интервью лишь при условии, что не будут говорить о финансовой ситуации.

Дела идут неважно и у главных производителей электрогитар. Выручка Gibson за последние три года снизилась с 2,1 миллиарда долларов до 1,7 миллиарда; у компании образовался долг после покупки звукового подразделения Philips, которая рассматривалась как один из способов справиться с ситуацией на рынке. У Fender выручка также упала — с 675 до 545 миллионов, а долг составляет около 100 миллионов долларов. Компании PRS Guitars пришлось сократить штат и начать делать более дешевые инструменты.

Глава Fender Энди Муни, впрочем, говорит, что «смерть гитары, перефразируя Марка Твена, сильно преувеличена». Его компания пытается достучаться до молодежи с помощью развития онлайн-обучения и мобильных приложений (программа Fender Tone, к примеру, позволяет управлять гитарным усилителем с телефона). Gibson не только купила подразделение Philips, но и разработала систему для автоматической подстройки; какое-то время ее устанавливали на большинство новых гитар компании, но затем отказались от этой практики после резкого падения продаж.

«Если в гитарной индустрии есть главный вопрос, он не отличается от того, что движет компанией Apple. Как заинтересовать нашим продуктом тинейджера? И как заставить его полюбить продукт?» — пишет Эджерс.

И работники рынка, и музыканты считают главной причиной происходящего отсутствие новых героев гитарной музыки. Новые покупатели не приходят на смену поколению, в котором «все хотели быть как Клэптон, Джефф Бек, Джими Хендрикс, Карлос Сантана и Джимми Пейдж», говорит гитарный дилер с почти 50-летним стажем Джордж Гран. Ему вторит и Пол Маккартни, который в недавнем интервью сказал, что «музыка сейчас все больше электронная, и молодежь слушает ее иначе». «У них нет гитарных героев, как у нас с вами», — поделился бывший участник The Beatles.

Изменилась и ситуация в массовой культуре: раньше на гитарах играли герои фильмов (к примеру, Марти Макфлай из «Назад в будущее»), а американские телеканалы постоянно крутили записи рок-концертов. Гитаристка Лита Форд вспоминает, что в 1970-е было множество телешоу с живыми выступлениями, о которых говорили и которые ждали всю неделю.

Однако, как следует из статьи, кризис гитары не предрешен — в США развиваются рок-школы для детей, которые пользуются популярностью и среди мальчиков, и среди девочек; один из учащихся признался, что выбрал модель Fender Stratocaster из-за того, что на ней играет его «номер один» Эрик Клэптон.

Оказывается, что у молодежи есть и более неожиданные гитарные герои. Руководитель одной из гитарных школ и бывший владелец музыкального магазина Филипп Макнайт рассказал, что в 2012 году среди его учеников резко изменилось соотношение полов — за короткое время количество девочек выросло примерно в десять раз и превысило количество мальчиков. На вопрос, что привело их в школу, они ответили Макнайту, что это была певица Тейлор Свифт.

Глава Fender Энди Муни называет Тейлор Свифт самой влиятельной гитаристкой последних лет. «Не думаю, что девочки смотрят на нее и думают: „Как меня впечатляет это арпеджио в соль-мажоре“. Им нравится, как она выглядит, и они хотят ей подражать», — говорит он.