Певица Тейлор Свифт выпустила клип на песню «…Ready For It?» с альбома «Reputation», который выйдет 10 ноября 2017 года.

Видео, вероятно, отсылает к фильмам «Бегущий по лезвию 2049» и «Призраку в доспехах». В начале певица идет в капюшоне по темному переулку (или коридору), проходя мимо существ в масках роботов. Она встречает саму себя — киборга, очень похожего на героиню Скарлетт Йоханссон из «Призрака в доспехах» (и на персонажей «Трон: Наследие»)