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Тейлор Свифт выпустила клип на песню «…Ready For It?» — с отсылками к «Бегущему по лезвию» и «Призраку в доспехах» 

Meduza
08:02, 27 октября 2017

Певица Тейлор Свифт выпустила клип на песню «…Ready For It?» с альбома «Reputation», который выйдет 10 ноября 2017 года.

Видео, вероятно, отсылает к фильмам «Бегущий по лезвию 2049» и «Призраку в доспехах». В начале певица идет в капюшоне по темному переулку (или коридору), проходя мимо существ в масках роботов. Она встречает саму себя — киборга, очень похожего на героиню Скарлетт Йоханссон из «Призрака в доспехах» (и на персонажей «Трон: Наследие»)

Taylor Swift — …Ready For It?
TaylorSwiftVEVO

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