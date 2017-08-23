Тейлор Свифт анонсировала новый альбом «Reputation»
Американская певица Тейлор Свифт анонсировала выход шестого студийного альбома «Reputation». Альбом выйдет 10 ноября.
Первый сингл с нового альбома Свифт обещает выпустить 25 августа.
Последний студийный альбом Тейлор Свифт «1989» вышел в октябре 2014 года. С тех пор она выпустила одну новую песню «I Donʼt Wanna Live Forever», записанную совместно с Зейном Маликом.
В августе 2017 года Свифт удалила все публикации и аватарки из своих соцсетей. 21, 22 и 23 августа она выложила несколько коротких загадочных видео со змеей. Buzzfeed предположил, что таким образом певица реагирует на эмодзи со змеей, который ей часто присылают ее ненавистники.